Megrázó felvétel a szentmártonkátai vonatbaleset helyszínéről: az autóból semmi sem maradt

Ahogy arról a Bors beszámolt, Intercity vonat ütközött személyautóval a Pest vármegyei Szentmártonkátán, a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál kedd este kilenc óra után, a járműben utazó hat ember közül öten életüket vesztették.
A baleset idején a fénysorompó jól működött, a közút felé tiltó jelzést mutatott, amikor a személygépkocsi vezetője a félsorompó csapórúdját kikerülve hajtott a sínekre.
A MÁV tájékoztatása szerint 4 órára befejezték a baleseti helyszínelést Tápiószecső és Nagykáta között, így az újszászi vonalon kora reggelig helyreállhat a menetrend.
A helyszíni fotók alapján csak találgatni lehet, milyen autó hajtott a sínekre, ugyanis teljesen megsemmisült.
