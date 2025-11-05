Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Megrázó felvétel a szentmártonkátai vonatbaleset helyszínéről: az autóból semmi sem maradt

vonatbaleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 06:16 / FRISSÍTÉS: 2025. november 05. 06:24
fénysorompóSzentmártonkáta
Személyautó hajtott a Tokaj IC elé Szentmártonkátán. A fénysorompó jól működött. Öt ember azonnal meghalt, egy hatodik életéért küzdenek.

Ahogy arról a Bors beszámolt, Intercity vonat ütközött személyautóval a Pest vármegyei Szentmártonkátán, a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál kedd este kilenc óra után, a járműben utazó hat ember közül öten életüket vesztették.

Szentmártonkáta vonatbaleset
Szentmártonkáta vonatbaleset
Fotó: MÁV

A baleset idején a fénysorompó jól működött, a közút felé tiltó jelzést mutatott, amikor a személygépkocsi vezetője a félsorompó csapórúdját kikerülve hajtott a sínekre.

Szentmártonkáta vonatbaleset
Fotó: MTI

A MÁV tájékoztatása szerint 4 órára befejezték a baleseti helyszínelést Tápiószecső és Nagykáta között, így az újszászi vonalon kora reggelig helyreállhat a menetrend.

Fotó: MTI

A helyszíni fotók alapján csak találgatni lehet, milyen autó hajtott a sínekre, ugyanis teljesen megsemmisült.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
