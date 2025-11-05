Megrázó felvétel a szentmártonkátai vonatbaleset helyszínéről: az autóból semmi sem maradt

Ahogy arról a Bors beszámolt, Intercity vonat ütközött személyautóval a Pest vármegyei Szentmártonkátán, a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál kedd este kilenc óra után, a járműben utazó hat ember közül öten életüket vesztették.

Szentmártonkáta vonatbaleset

Fotó: MÁV

A baleset idején a fénysorompó jól működött, a közút felé tiltó jelzést mutatott, amikor a személygépkocsi vezetője a félsorompó csapórúdját kikerülve hajtott a sínekre.

Szentmártonkáta vonatbaleset

Fotó: MTI

A MÁV tájékoztatása szerint 4 órára befejezték a baleseti helyszínelést Tápiószecső és Nagykáta között, így az újszászi vonalon kora reggelig helyreállhat a menetrend.

Fotó: MTI

A helyszíni fotók alapján csak találgatni lehet, milyen autó hajtott a sínekre, ugyanis teljesen megsemmisült.