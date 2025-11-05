Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Vonatkatasztrófa: autó hajtott az IC elé, 5 halott Szentmártonkátán

Szentmártonkáta
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 00:07
személygépkocsiIntercityvonatkatasztrófa
A személyautó ráhajtott a sínekre, mikor jött a Tokaj InterCity. 5 ember meghalt, egy ember életéért küzdenek.

Vonatkatasztrófa: Intercity vonat ütközött személyautóval a Pest vármegyei Szentmártonkátán, a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál kedd este kilenc óra után, a járműben utazó hat ember közül öten életüket vesztették.

Vonatkatasztrófa Szentmártonkátán
Vonatkatasztrófa Szentmártonkátán
Fotó: Gé

Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta: a helyszínelés és a műszaki mentés elkezdődött, szakértők bevonásával vizsgálják a baleset körülményeit. 

Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy Szentmártonkáta külterületén, a település vasútállomásához közeli vasúti átkelőnél történt a baleset. A személyautóban hatan utaztak, a helyszínre kiérkező nagykátai hivatásos és tápiószecsői önkétes tűzoltók egy embert élve szabadítottak ki a járműből - tette hozzá.

A Mávinform honlapján kedd este közölte: Tápiószecső és Nagykáta között szünetel a vasúti közlekedés. Az újszászi vonalon baleseti helyszínelés miatt jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó járatokra is lehet számítani - írták. A baleset idején a fénysorompó jól működött, a közút felé tiltó jelzést mutatott, amikor – az elsődleges információk szerint – a személygépkocsi vezetője a KRESZT megszegve, a félsorompó csapórúdját kikerülve hajtott a sínekre. A balesetben érintett vonat utasai közül senki sem sérült meg, őket pótlóbuszok szállítják tovább a fővárosba. 

