Vonatkatasztrófa: autó hajtott az IC elé, 5 halott Szentmártonkátán

Vonatkatasztrófa: Intercity vonat ütközött személyautóval a Pest vármegyei Szentmártonkátán, a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál kedd este kilenc óra után, a járműben utazó hat ember közül öten életüket vesztették.

Vonatkatasztrófa Szentmártonkátán

Fotó: Gé

Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta: a helyszínelés és a műszaki mentés elkezdődött, szakértők bevonásával vizsgálják a baleset körülményeit.

Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy Szentmártonkáta külterületén, a település vasútállomásához közeli vasúti átkelőnél történt a baleset. A személyautóban hatan utaztak, a helyszínre kiérkező nagykátai hivatásos és tápiószecsői önkétes tűzoltók egy embert élve szabadítottak ki a járműből - tette hozzá.

A Mávinform honlapján kedd este közölte: Tápiószecső és Nagykáta között szünetel a vasúti közlekedés. Az újszászi vonalon baleseti helyszínelés miatt jelentősen hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó járatokra is lehet számítani - írták. A baleset idején a fénysorompó jól működött, a közút felé tiltó jelzést mutatott, amikor – az elsődleges információk szerint – a személygépkocsi vezetője a KRESZT megszegve, a félsorompó csapórúdját kikerülve hajtott a sínekre. A balesetben érintett vonat utasai közül senki sem sérült meg, őket pótlóbuszok szállítják tovább a fővárosba.