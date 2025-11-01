Most kaptuk: mintegy 200 emberrel a fedélzetén szenvedett balesetet egy vonat Magyarországon

Elgázolt egy embert a vonat Kisteleknél, a Szegedre tartó InterCity.

Fotó: freepik.com

A szerelvényen mintegy kétszázan utaztak.

A Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a szegedi és a kisteleki hivatásos tűzoltók érkeztek ki. A rajok segítenek az utasoknak biztonságosan leszállni a vonatról - közölte a katasztrófavédelem.