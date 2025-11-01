Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Most kaptuk: mintegy 200 emberrel a fedélzetén szenvedett balesetet egy vonat Magyarországon

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 01. 19:05
A rajok segítenek az utasoknak biztonságosan leszállni a vonatról.
Elgázolt egy embert a vonat Kisteleknél, a Szegedre tartó InterCity

A szerelvényen mintegy kétszázan utaztak. 

A Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a szegedi és a kisteleki hivatásos tűzoltók érkeztek ki. A rajok segítenek az utasoknak biztonságosan leszállni a vonatról - közölte a katasztrófavédelem

