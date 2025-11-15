Robbanás történt a repülőtér közelében, törölték a járatokat

Hatalmas robbanás történt a nemzetközi repülőtérhez közeli parknál Argentínában, ami után káosz keletkezett. A fővárosba, Buenos Airesbe és az onnan induló járatokat vagy törölték vagy késnek. A robbanás következtében legalább 15 embert kellett kórházba szállítani.

Hatalmas robbanás történt a repülőtér közelében Fotó: Unsplash

Robbanás történt, késnek vagy törölték a járatokat

A helyszínen készített felvételeken látható, ahogy tombol a hatalmas tűz és sűrű gomolygó füstfelhő kezd el terjedni az égen. Ezután egy robbanás hasítja át az éjszakai csendet, miközben beindulnak a tűzjelzők és az emberek fedezékbe menekülnek.

Helyi média jelentések szerint este 9 körül egy erős robbanás történt, amelyet több kisebb követett. Három mérföldes körzetben elért épületeket, kapukat és ablakokat is a robbanás. Gaston Granados, Ezeiza polgármestere a következőket nyilatkozta:

A különböző gyárakban kitört robbanások és tüzek hatalmasak

- hozzátette, hogy megpróbálják megfékezni a tüzet, de nem egyszerű.

A tűzvész füstje miatt több, a ministro Pistarini repülőtérre leszálló járat késik - számolt be róla a The Sun. Azt egyelőre nem tudni mi okozta a robbanást, de elvileg az öt gyár egyikéből keletkezhetett. Gaston Granados szerint az egyik gyár egy vegyi üzem, a másik pedig egy műanyaggyár.

A helyi tűzoltóparancsnok Fabian Garcia szerint egy hatalmas és összetett tűzről van szó.