Robbanás történt a repülőtér közelében, törölték a járatokat

Hatalmas robbanás történt a nemzetközi repülőtérhez közeli parknál Argentínában, ami után káosz keletkezett. A fővárosba, Buenos Airesbe és az onnan induló járatokat vagy törölték vagy késnek. A robbanás következtében legalább 15 embert kellett kórházba szállítani.
A helyszínen készített felvételeken látható, ahogy tombol a hatalmas tűz és sűrű gomolygó füstfelhő kezd el terjedni az égen. Ezután egy robbanás hasítja át az éjszakai csendet, miközben beindulnak a tűzjelzők és az emberek fedezékbe menekülnek.
Helyi média jelentések szerint este 9 körül egy erős robbanás történt, amelyet több kisebb követett. Három mérföldes körzetben elért épületeket, kapukat és ablakokat is a robbanás. Gaston Granados, Ezeiza polgármestere a következőket nyilatkozta:
A különböző gyárakban kitört robbanások és tüzek hatalmasak
- hozzátette, hogy megpróbálják megfékezni a tüzet, de nem egyszerű.
A tűzvész füstje miatt több, a ministro Pistarini repülőtérre leszálló járat késik - számolt be róla a The Sun. Azt egyelőre nem tudni mi okozta a robbanást, de elvileg az öt gyár egyikéből keletkezhetett. Gaston Granados szerint az egyik gyár egy vegyi üzem, a másik pedig egy műanyaggyár.
A helyi tűzoltóparancsnok Fabian Garcia szerint egy hatalmas és összetett tűzről van szó.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.