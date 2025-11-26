Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Szívszaggató hírre ébredtünk, gyerekek haltak meg a tűzvészben

tűzeset
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 07:51 / FRISSÍTÉS: 2025. november 26. 07:51
Szlovákiaáldozat
Három gyermek és egy felnőtt vesztette életét. A halálos tűzeset körülményeit vizsgálják.
Bors
Tűz pusztított szerdán hajnalban egy családi házban Szlovákiában, Garamkovácsin. Az épületben négy ember holttestét találták meg.

Fotó: Unsplash

Három gyermek is a tűz áldozata lett

A TV Markíza információi szerint három gyermek és egy felnőtt vesztette életét. A tragédia körülményeit a hatóságok vizsgálják, a részletekről egyelőre nem tájékoztattak - írja a Paraméter.

Korábban hazánkban is történt tűzeset: kedd reggel óriási tűz ütött ki Törökszentmiklós egyik mellékutcájában, ahol egy szerszámok tárolására használt, körülbelül húsz négyzetméteres melléképület gyulladt ki. A lángok rendkívül gyorsan terjedtek, a hő és a füst a közvetlen közelben álló főépületre is átterjedt, amelynek széldeszkái szintén károsodtak. A tűzoltóknak sikerült megakadályozni, hogy a tűz továbbterjedjen és nagyobb kárt okozzon, körülményeinek kivizsgálása ebben az esetben is folyamatban van.

 

