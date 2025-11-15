Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Lipót, Adalbert névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Beleharapott a hamburgerbe, szörnyethalt a 47 éves pilóta

burger
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 15. 07:22
allergiakullancs
A férfi perceken belül eszméletlenül feküdt fürdőszobája padlóján.
CJA
A szerző cikkei

Egy férfi hamburger elfogyasztása után halt meg, mivel egy korábbi kullancscsípés miatt allergiás lett a vörös húsra. A 47 éves pilóta 2024 szeptemberében fogyasztotta el utolsó vacsoráját.

Kullancscsípés okozta allergia ölte meg a pilótát
Kullancscsípés okozta allergia ölte meg a pilótát Fotó: nechaevkon / shutterstock

Minden súlyos gyomorgörcsökkel kezdődött egy családi kempingezésen, ahol órákig szinte vonaglott a fájdalomtól miután steaket fogyasztott. Ezután hányás és hasmenés vette át az uralmat egészen reggelig.

Reggelre jobban érezte magát, így lenyomott egy nyolc kilométeres túrát és reggelijét is elfogyasztotta, de bevallotta: éjszaka azt hitte, meg fog halni.

Két héttel később feleségével egy másik grillezésre mentek a házuk közelében, ahol három óra körül elfogyasztott egy hamburgert. Ezután hazament, és lenyírta a füvet, de este  7:20-kor már megint a fürdőszobában volt.

A férfi pillanatokon belül eszméletlen állapotba került a fürdőszoba padlóján, fia 7:37-kor már a 911-et hívta. Két órán keresztül próbálták újraéleszteni, de 10:22-kor halottnak nyilvánították.

Kullancscsípés váltotta ki az allergiát

Kezdetben nem tudták, mi okozhatta a tragédiát, de boncolás közben kiderült, hogy alfa-gal szindrómája lett, vagyis vörös hús allergiája, amelyet valószínűleg az első kempingezésen kapott Lone Star kullancs csípése váltott ki.

Erre onnan jöttek rá, hogy a feleség megkérte barátját, Dr. Erin McFeely-t, hogy járjon utána az ügynek. Ő felvette a kapcsolatot szakemberekkel, így csoportosan fejtették meg a rejtélyt.

A vizsgálatok kimutatták, hogy magas volt a triptázszint a bőrében, egy olyan vegyi anyagé, amely halálos anafilaxia, azaz súlyos allergiás reakció során szabadul fel, és amely a boncoláson nem mutatkozott meg. A vérvizsgálat kimutatta az alfa-gal nevű cukor elleni antitesteket is, ami a kullancs által terjesztett húsallergia árulkodó jele.

Ez arra utal, hogy ő az első dokumentált haláleset az alfa-gal szindróma, egy kullancscsípés által kiváltott húsallergia miatt - írja a The Sun.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu