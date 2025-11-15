Beleharapott a hamburgerbe, szörnyethalt a 47 éves pilóta

Egy férfi hamburger elfogyasztása után halt meg, mivel egy korábbi kullancscsípés miatt allergiás lett a vörös húsra. A 47 éves pilóta 2024 szeptemberében fogyasztotta el utolsó vacsoráját.

Kullancscsípés okozta allergia ölte meg a pilótát Fotó: nechaevkon / shutterstock

Minden súlyos gyomorgörcsökkel kezdődött egy családi kempingezésen, ahol órákig szinte vonaglott a fájdalomtól miután steaket fogyasztott. Ezután hányás és hasmenés vette át az uralmat egészen reggelig.

Reggelre jobban érezte magát, így lenyomott egy nyolc kilométeres túrát és reggelijét is elfogyasztotta, de bevallotta: éjszaka azt hitte, meg fog halni.

Két héttel később feleségével egy másik grillezésre mentek a házuk közelében, ahol három óra körül elfogyasztott egy hamburgert. Ezután hazament, és lenyírta a füvet, de este 7:20-kor már megint a fürdőszobában volt.

A férfi pillanatokon belül eszméletlen állapotba került a fürdőszoba padlóján, fia 7:37-kor már a 911-et hívta. Két órán keresztül próbálták újraéleszteni, de 10:22-kor halottnak nyilvánították.

Kullancscsípés váltotta ki az allergiát

Kezdetben nem tudták, mi okozhatta a tragédiát, de boncolás közben kiderült, hogy alfa-gal szindrómája lett, vagyis vörös hús allergiája, amelyet valószínűleg az első kempingezésen kapott Lone Star kullancs csípése váltott ki.

Erre onnan jöttek rá, hogy a feleség megkérte barátját, Dr. Erin McFeely-t, hogy járjon utána az ügynek. Ő felvette a kapcsolatot szakemberekkel, így csoportosan fejtették meg a rejtélyt.

A vizsgálatok kimutatták, hogy magas volt a triptázszint a bőrében, egy olyan vegyi anyagé, amely halálos anafilaxia, azaz súlyos allergiás reakció során szabadul fel, és amely a boncoláson nem mutatkozott meg. A vérvizsgálat kimutatta az alfa-gal nevű cukor elleni antitesteket is, ami a kullancs által terjesztett húsallergia árulkodó jele.

Ez arra utal, hogy ő az első dokumentált haláleset az alfa-gal szindróma, egy kullancscsípés által kiváltott húsallergia miatt - írja a The Sun.