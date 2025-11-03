Elszabadult a káosz: tömegbaleset történt Pécsen, több egység is kivonult

Tömegbaleset történt Pécsen, a Siklósi úton.
A Kálvin utca közelében négy jármű ütközött össze. A helyszínre a város hivatásos tűzoltói vonultak ki, akik az érintett járművek közül kettőt áramtalanítottak.
Egyelőre nem tudni, hány utas érintett a közlekedési szerencsétlenségben, de a helyszínre mentőket is riasztottak - írja a katasztrófavédelem.
