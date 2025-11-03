Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Elszabadult a káosz: tömegbaleset történt Pécsen, több egység is kivonult

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 03. 17:10
A tűzoltók jelenleg műszaki mentést végeznek.
Tömegbaleset történt Pécsen, a Siklósi úton.

Tömegbaleset történt Pécsen
Tömegbaleset történt Pécsen / Fotó: Unsplash (illusztráció)

A Kálvin utca közelében négy jármű ütközött össze. A helyszínre a város hivatásos tűzoltói vonultak ki, akik az érintett járművek közül kettőt áramtalanítottak.

Egyelőre nem tudni, hány utas érintett a közlekedési szerencsétlenségben, de a helyszínre mentőket is riasztottak - írja a katasztrófavédelem.

 

