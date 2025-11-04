Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Mentő, mentőszolgálat

Most jött: teljes útzár lépett életbe, nagy erőkkel folyik a mentés

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 09:56
teljes útzármentés
Az 5301-es és az 5311-es út kereszteződésénél van szükség beavatkozásra.
Egymásnak ütközött egy kisbusz és egy személyautó az 5301-es és az 5311-es út kereszteződésénél, a Bács-Kiskun vármegyei Homokmégy közelében. A műszaki mentést végző kalocsai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen öten utaztak. Hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - írja a katasztrófavédelem

