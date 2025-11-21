Teljes útzár a 61-es főúton - feszítővágóval szabadítottak ki egy embert

Útlezárásra kell számítani a 61-es főúton. Egy platós kisteherautó és egy nyerges vontató ütközött össze.
Összeütközött egy platós kisteherautó és egy nyerges vontató Böhönye és Nagybajom között, a 61-es főút 149-es kilométerénél. A baleset következtében mind a két jármű az oldalára borult. A kisteherautóból a marcali hivatásos és böhönyei önkormányzati tűzoltók egy embert feszítővágóval szabadítottak ki. A rajok áramtalanították a kocsikat. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.
