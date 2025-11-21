Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Cecília névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Teljes útzár a 61-es főúton - feszítővágóval szabadítottak ki egy embert

útlezárás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 16:17
ütközés61-es főút
Platós kisteherautó és nyerges vontató ütközött a 61-es főúton. A baleset miatt teljes útlezárásra kell számítani.

Útlezárásra kell számítani a 61-es főúton. Egy platós kisteherautó és egy nyerges vontató ütközött össze.

Útlezárás nehezíti a közlekedést a 61-es főúton
Útlezárás nehezíti a közlekedést a 61-es főúton
Fotó: Ripost / MW (illusztráció)

Útlezárás miatt lehet nehezen haladni a 61-es főúton

Összeütközött egy platós kisteherautó és egy nyerges vontató Böhönye és Nagybajom között, a 61-es főút 149-es kilométerénél. A baleset következtében mind a két jármű az oldalára borult. A kisteherautóból a marcali hivatásos és böhönyei önkormányzati tűzoltók egy embert feszítővágóval szabadítottak ki. A rajok áramtalanították a kocsikat. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu