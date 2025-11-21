Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Olivér névnapja

Hatalmas torlódásra kell számítani: szalagkorlátnak ütközött egy autó az M1-es autópályán

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 12:52
Egy sávon halad a forgalom az M1-es autópályán. Szalagkorlátnak ütközött egy autó, már megkezdték a műszaki mentést.

Szalagkorlátnak csapódott egy autó az M1-es autópályán Budapest felé. A műszaki mentést megkezdték, a helyszínen egy sávon halad a forgalom.

A szalagkorlátnak csapódott autó mentési munkálatait már megkezdték a pannonhalmi hivatásos tűzoltók.
Fotó: Ripost / MW (illusztráció)

Szalagkorlátnak csapódott személyautó lassítja a forgalmat

Kétszer is a szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a töltéstavai csomópont közelében, a 115. kilométernél. A jármű egyik kereke kitört. A pannonhalmi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelynek helyszínén egy sávon halad a forgalom. - tájékoztatott a Katasztrófavédelem

 

