Hatalmas torlódásra kell számítani: szalagkorlátnak ütközött egy autó az M1-es autópályán

Szalagkorlátnak csapódott egy autó az M1-es autópályán Budapest felé. A műszaki mentést megkezdték, a helyszínen egy sávon halad a forgalom.
Kétszer is a szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a töltéstavai csomópont közelében, a 115. kilométernél. A jármű egyik kereke kitört. A pannonhalmi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelynek helyszínén egy sávon halad a forgalom. - tájékoztatott a Katasztrófavédelem.
