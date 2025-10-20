Tovább dagad a józsefvárosi drogbotrány: házkutatást tartott a rendőrség Pikó jelöltjénél

Már kétség sem fér hozzá, hogy komoly bajba kerülhet a józsefvárosi polgármester, Pikó András által támogatott képviselőjelölt, Horváth Alexander, a férfi után ugyanis már a rendőrség is nyomoz. Mint ismeretes a képviselőjelöltről nemrég egy botrányos videó látott napvilágot, amelyen az látható, amint egy drogbuliban pózol, miközben egy férfi fehér port porcióz és felszív a közelében. A megdöbbentő videót elsőként a Metropol hozta nyilvánosságra, miután Pikó Andrásék rejtegetni próbálták.
A lap szerint az ügyben Tényi István feljelentést tett a Nemzeti Nyomozó Irodánál, kábítószer birtoklás gyanúja miatt.
Mondanunk sem kell, hogy a videó rövid idő alatt országos visszhangot váltott ki, ami nem is maradt következmények nélkül. A politikus előbb lemondott (amikor még nem volt nyilvános a felvétel), majd meggondolta magát, és Pikó András támogatásával újra elindult a november 9-i Losonci negyedi időközi önkormányzati választáson.
A Józsefvárosi Fidesz többször felszólította Pikó Andrást és Horváth Alexandert, hogy álljanak elő a videóval, és magyarázzák el, mi látható pontosan a felvételen. Ezt azonban mindketten megtagadták, így a nyilvánosság csak a Metropolon megjelent videó alapján szerezhetett tudomást az ügyről - írja a lap.
A Metropol nem hivatalos forrásból származó információi szerint ma, azaz hétfőn hajnalban a rendőrség házkutatást tartott Horváth Alexandernél.
A Fidesz-KDNP frakcióvezetője, Egry Attila szerint Pikó
rendre olyan személyeket támogat, akik körül botrányok sora robban ki
és felszólította a polgármestert, hogy adjon magyarázatot a választóknak.
A Metropol az esettel kapcsolatban megkereste a rendőrséget is, hogy megtudja valóban indult-e eljárás Horváth Alexander ügyében. Megtudták: hivatalból nyomozás indítottak, de még nem hallgatták ki Pikó jelöltjét.
Tájékoztatjuk, hogy az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság hivatalból kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt rendelt el nyomozást. Gyanúsítotti kihallgatás válaszadásunkig nem történt.
- írta lapunknak a BRFK Kommunikációs Osztálya.
A Losonci negyedben november 9-én tartják az időközi önkormányzati választást, miután Horváth Alexander korábban lemondott mandátumáról a botrány miatt , most azonban ismét ringbe száll Pikó támogatásával. A helyiek közül sokan értetlenül állnak a döntés előtt, hiszen a drogos videó ügyében a mai napig nincs tisztázva, történt-e bűncselekmény.
