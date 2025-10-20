Tovább dagad a józsefvárosi drogbotrány: házkutatást tartott a rendőrség Pikó jelöltjénél

Már kétség sem fér hozzá, hogy komoly bajba kerülhet a józsefvárosi polgármester, Pikó András által támogatott képviselőjelölt, Horváth Alexander, a férfi után ugyanis már a rendőrség is nyomoz. Mint ismeretes a képviselőjelöltről nemrég egy botrányos videó látott napvilágot, amelyen az látható, amint egy drogbuliban pózol, miközben egy férfi fehér port porcióz és felszív a közelében. A megdöbbentő videót elsőként a Metropol hozta nyilvánosságra, miután Pikó Andrásék rejtegetni próbálták.

Megdöbbentő felvétel látott napvilágot Forrás: Metropol

A lap szerint az ügyben Tényi István feljelentést tett a Nemzeti Nyomozó Irodánál, kábítószer birtoklás gyanúja miatt.

Mondanunk sem kell, hogy a videó rövid idő alatt országos visszhangot váltott ki, ami nem is maradt következmények nélkül. A politikus előbb lemondott (amikor még nem volt nyilvános a felvétel), majd meggondolta magát, és Pikó András támogatásával újra elindult a november 9-i Losonci negyedi időközi önkormányzati választáson.

A Józsefvárosi Fidesz többször felszólította Pikó Andrást és Horváth Alexandert, hogy álljanak elő a videóval, és magyarázzák el, mi látható pontosan a felvételen. Ezt azonban mindketten megtagadták, így a nyilvánosság csak a Metropolon megjelent videó alapján szerezhetett tudomást az ügyről - írja a lap.

A Metropol nem hivatalos forrásból származó információi szerint ma, azaz hétfőn hajnalban a rendőrség házkutatást tartott Horváth Alexandernél.

A Fidesz-KDNP frakcióvezetője, Egry Attila szerint Pikó

rendre olyan személyeket támogat, akik körül botrányok sora robban ki

és felszólította a polgármestert, hogy adjon magyarázatot a választóknak.

A Metropol az esettel kapcsolatban megkereste a rendőrséget is, hogy megtudja valóban indult-e eljárás Horváth Alexander ügyében. Megtudták: hivatalból nyomozás indítottak, de még nem hallgatták ki Pikó jelöltjét.

Tájékoztatjuk, hogy az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság hivatalból kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt rendelt el nyomozást. Gyanúsítotti kihallgatás válaszadásunkig nem történt.

- írta lapunknak a BRFK Kommunikációs Osztálya.