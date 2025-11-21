Borzalmas tragédia: embert gázolt a vonat Miskolcon

Elgázolt egy embert a vonat Miskolcon a Csokonai Vitéz Mihály utcai vasúti átjáróban, a baleset miatt a szerelvény nem tud továbbmenni - írta honlapján a katasztrófavédelem pénteken kora délután.
A Mávinform azt közölte, hogy a Miskolc-Szerencs és a Miskolc-Hidasnémeti vonalon 10-30 perccel hosszabb menetiőre kell számítani, mert helyszínelés miatt csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.