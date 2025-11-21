Borzalmas tragédia: embert gázolt a vonat Miskolcon

Elgázolt egy embert a vonat Miskolcon a Csokonai Vitéz Mihály utcai vasúti átjáróban, a baleset miatt a szerelvény nem tud továbbmenni - írta honlapján a katasztrófavédelem pénteken kora délután.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A Mávinform azt közölte, hogy a Miskolc-Szerencs és a Miskolc-Hidasnémeti vonalon 10-30 perccel hosszabb menetiőre kell számítani, mert helyszínelés miatt csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok.