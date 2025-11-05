Szentmártonkátai vonatbaleset: könnyfakasztó sorokkal búcsúznak a tömeges tragédia áldozataitól a szeretteik

Borzasztó tragédia - öt ember vesztette életét kedd este (november 4-én) a szentmártonkátai vonatbalesetben. Ahogyan arról a Bors beszámolt, kilenc óra magasságában egy autós a tilos jelzés ellenére a közeledő vonat elé hajtott. Az autóban összesen hatan utaztak, közülük öten azonnal meghaltak. A szentmártonkátai vonatbalesetben elhunytak rokonai teljesen összeroppantak.

Öten haltak meg a szentmártonkátai vonatbalesetben

Fotó: MTI

Felfoghatatlan tragédia történt Szentmártonkátán, a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál. Az érkező Tokaj Intercity előtt, a piros jelzés ellenére át akart hajtani egy személyautó. Ez nem sikerült, és a vonat olyan erővel elgázolta a kocsit, hogy a szemtanúk szerint legalább 500 méteren keresztül tolta maga előtt.

A személyautóban hatan utaztak, közülük öten azonnal a helyszínen meghaltak. A Bors információi szerint az egyikük életéért sokáig küzdöttek, de nem tudták megmenteni, míg egy másik ember úgy beszorult a roncsba, hogy csak a tűzoltók tudták kiemelni a holttestét. A hatodikat súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Jelenleg is küzdenek az életéért.

Az egyik utas életéért jelenleg is küzdenek.

A balesetben elhunytak rokonai a Bors információi szerint összeomlottak. A közösségi oldalon mécsesre változtatták a profilképüket, valamint üzentek elhunytaiknak. Volt, aki azt írta nekik, hogy " nagyon szeretlek titeket", míg más:

"Drága bátyam... Nem tudtam elbúcsúzni tőled, csak néztem, ahogy elvisz a fény. A szívemben sikoltott a csend, de a hangom elakadt a sötét peremén. Most is beszélek hozzád néha, a semminek, a csillagoknak talán. De választ soha nem hoz a szél"

- írta egy gyászoló nő.

Egy másik nő egy könnycseppet tett ki, ezzel a képpel búcsúzik. Míg az egyik áldozat nővére egy gyönyörű verset posztolt:

Ma egy csillag lehullott örökre.

A perc megnémult, az idő megállt.

Ma egy fuvallat, mely megérintett,

és tudtam, már nincs új találkozás.

Búcsú nélkül mentél el, és vitted

magaddal szíved fájdalmát, csendjét.

Ez a reggel hamut szórt a nyugalom vizére,

hol az irgalom tajtékban hever,

s a bűnbocsánat egy szál virága