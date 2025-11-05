Szentmártonkátai vonatbaleset: könnyfakasztó sorokkal búcsúznak a tömeges tragédia áldozataitól a szeretteik

Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 10:11
Sokkoló tragédia történt kedd este Szentmártonkátán. Egy autós a piros jelzés ellenére az érkező vonat elé hajtott, ami végül elgázolta és közel 500 méteren keresztül tolta maga előtt. Az autóban hatan utaztak, öten a helyszínen meghaltak. A szentmártonkátai vonatbaleset egyetlen túlélőjéért jelenleg is küzdenek.
Bors
A szerző cikkei

Borzasztó tragédia - öt ember vesztette életét kedd este (november 4-én) a szentmártonkátai vonatbalesetben. Ahogyan arról a Bors beszámolt, kilenc óra magasságában egy autós a tilos jelzés ellenére a közeledő vonat elé hajtott. Az autóban összesen hatan utaztak, közülük öten azonnal meghaltak. A szentmártonkátai vonatbalesetben elhunytak rokonai teljesen összeroppantak. 

Fotó: MTI

Öten haltak meg a szentmártonkátai vonatbalesetben 

Felfoghatatlan tragédia történt Szentmártonkátán, a Vasútsoron lévő vasúti átjárónál. Az érkező Tokaj Intercity előtt, a piros jelzés ellenére át akart hajtani egy személyautó. Ez nem sikerült, és a vonat olyan erővel elgázolta a kocsit, hogy a szemtanúk szerint legalább 500 méteren keresztül tolta maga előtt. 

A személyautóban hatan utaztak, közülük öten azonnal a helyszínen meghaltak. A Bors információi szerint az egyikük életéért sokáig küzdöttek, de nem tudták megmenteni, míg egy másik ember úgy beszorult a roncsba, hogy csak a tűzoltók tudták kiemelni a holttestét. A hatodikat súlyos, életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Jelenleg is küzdenek az életéért. 

Fotó: MTI

A balesetben elhunytak rokonai a Bors információi szerint összeomlottak. A közösségi oldalon mécsesre változtatták a profilképüket, valamint üzentek elhunytaiknak. Volt, aki azt írta nekik, hogy " nagyon szeretlek titeket", míg más:  

"Drága bátyam... Nem tudtam elbúcsúzni tőled,

csak néztem, ahogy elvisz a fény.

A szívemben sikoltott a csend,

de a hangom elakadt a sötét peremén.

Most is beszélek hozzád néha,

a semminek, a csillagoknak talán.

De választ soha nem hoz a szél" 

- írta egy gyászoló nő. 

Egy másik nő egy könnycseppet tett ki, ezzel a képpel búcsúzik. Míg az egyik áldozat nővére egy gyönyörű verset posztolt:

Ma egy csillag lehullott örökre.

A perc megnémult, az idő megállt.

Ma egy fuvallat, mely megérintett,

és tudtam, már nincs új találkozás.

Búcsú nélkül mentél el, és vitted

magaddal szíved fájdalmát, csendjét.

Ez a reggel hamut szórt a nyugalom vizére,

hol az irgalom tajtékban hever,

s a bűnbocsánat egy szál virága

feloldja az űrt, mely idővel eggyé válik.

A szó jéggé dermed, a szív sajog,

csak egy "hullócsillag" világlik ki

a sok közül, melynek fénye vezet,

s beragyogja az égboltot szeretete.

Drága öcsém mindörökre szeretlek🖤🤍😭😭😭

Egy fiú pedig a testvérével közös képet posztolt ki, amelyre azt írta:

"Nyugodj békében drága kisöcsém, nagyon hiányzol, nagyon szeretlek"


 

 

