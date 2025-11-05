Bekövetkezett, amitől a család rettegett: meghalt a szentmártonkátai vonatbaleset hatodik áldozata, akinek az életéért eddig küzdöttek az orvosok

Ahogy arról a Bors beszámolt, Intercity vonat ütközött személyautóval a Pest vármegyei Szentmártonkátán. Az elsődleges információk szerint az autós annak ellenére hajtott a sínekre, hogy a lámpa pirosan jelzett. A baleset kedd este kilenc óra után történt. A kocsiban hatan ültek, öten a helyszínen meghaltak. A hatodik áldozat életéért egészen mostanáig küzdöttek, de ahogy azt a Bors megtudta, az ő életét sem lehetett megmenteni.
Ami biztos, hogy az érkező Tokaj Intercity előtt hajtott a sínekre egy autós. Tette mindezt a lámpa piros jelzése ellenére. A vonat olyan erővel gázolta el a kocsit, hogy a szemtanúk szerint legalább 500 méteren keresztül tolta maga előtt.
Az autóban hatan utaztak, közülük öten a helyszínen meghaltak. A Bors most megtudta, hogy a hatodik áldozat is életét vesztette. Már nem lehetett megmenteni az életét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.