Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Imre névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Bekövetkezett, amitől a család rettegett: meghalt a szentmártonkátai vonatbaleset hatodik áldozata, akinek az életéért eddig küzdöttek az orvosok

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 05. 11:03 / FRISSÍTÉS: 2025. november 05. 11:05
vonatáldozat
Amitől mindenki tartott, megtörtént. Meghalt a szentmártonkátai vonatbaleset hatodik áldozata. Ő is abban az autóban ült, amely a piros jelzés ellenére a sínekre hajtott. A balesetnek összesen hat áldozata van így.

Ahogy arról a Bors beszámolt, Intercity vonat ütközött személyautóval a Pest vármegyei Szentmártonkátán. Az elsődleges információk szerint az autós annak ellenére hajtott a sínekre, hogy a lámpa pirosan jelzett. A baleset kedd este kilenc óra után történt. A kocsiban hatan ültek, öten a helyszínen meghaltak. A hatodik áldozat életéért egészen mostanáig küzdöttek, de ahogy azt a Bors megtudta, az ő életét sem lehetett megmenteni.

Szentmártonkáta vonatbaleset
Szentmártonkáta vonatbaleset
Fotó: MTI

Ami biztos, hogy az érkező Tokaj Intercity előtt hajtott a sínekre egy autós. Tette mindezt a lámpa piros jelzése ellenére. A vonat olyan erővel gázolta el a kocsit, hogy a szemtanúk szerint legalább 500 méteren keresztül tolta maga előtt. 

Az autóban hatan utaztak, közülük öten a helyszínen meghaltak. A Bors most megtudta, hogy a hatodik áldozat is életét vesztette. Már nem lehetett megmenteni az életét.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu