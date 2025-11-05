Bekövetkezett, amitől a család rettegett: meghalt a szentmártonkátai vonatbaleset hatodik áldozata, akinek az életéért eddig küzdöttek az orvosok

Ahogy arról a Bors beszámolt, Intercity vonat ütközött személyautóval a Pest vármegyei Szentmártonkátán. Az elsődleges információk szerint az autós annak ellenére hajtott a sínekre, hogy a lámpa pirosan jelzett. A baleset kedd este kilenc óra után történt. A kocsiban hatan ültek, öten a helyszínen meghaltak. A hatodik áldozat életéért egészen mostanáig küzdöttek, de ahogy azt a Bors megtudta, az ő életét sem lehetett megmenteni.

Szentmártonkáta vonatbaleset

Fotó: MTI

Ami biztos, hogy az érkező Tokaj Intercity előtt hajtott a sínekre egy autós. Tette mindezt a lámpa piros jelzése ellenére. A vonat olyan erővel gázolta el a kocsit, hogy a szemtanúk szerint legalább 500 méteren keresztül tolta maga előtt.

Az autóban hatan utaztak, közülük öten a helyszínen meghaltak. A Bors most megtudta, hogy a hatodik áldozat is életét vesztette. Már nem lehetett megmenteni az életét.