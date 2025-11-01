Egymást váltva, hárman erőszakoltak meg egy fiatal lányt Szegeden – órákig kínozták

Sokkoló hírek érkeztek Szegedről: egymást váltva, illetve egy időben erőszakolt meg egy 18 éves nőt három férfi, majd közösségi oldalán közölték az áldozatukkal, hogy bár egyikük sem használt óvszert, „nyugodjon meg, nem lesz terhes”.

Letartóztattak három férfit Szegeden, iszonyatos részletek láttak napvilágot

A 19 éves V. Zsolt János, a 37 éves D. Attila és a 40 éves J. Viktor október 21-én éjjel, Szegeden, a Széchenyi térről ragadták magukkal 18 éves áldozatukat egyikük bérleményébe. A fiatal nőhöz egy férfi ismerőse is csatlakozott, aki azonban – elmondása szerint – félelmében nem mert közbeavatkozni: egy számítógépen játszott, miközben telefonjával videófelvételt készített a lakásban történtekről – írja a Délmagyar.

Ezt követően kezdetét vette a borzalmak órája: a három férfi négy órán keresztül élte ki alantas vágyait a menekülni képtelen áldozaton. A már így is rettenetes tettüket azzal fokozták, hogy miután végeztek, ketten kikísérték a buszmegállóba a meggyötört fiatal lányt. Az áldozat ezután orvosi vizsgálaton esett át, és csak később tudta meg, hogy a szörnyűség után még üzenetet is kapott egyik elkövetőjétől.

A rendőrség a bejelentést követően kevesebb mint 24 órán belül azonosította és elfogta mindhárom gyanúsítottat. A bíróság azóta elrendelte a letartóztatásukat.

A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a hatóságok emberi méltóságot súlyosan sértő, különösen kegyetlen nemi erőszak ügyében járnak el – írja a portál.