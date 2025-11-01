Egymást váltva, hárman erőszakoltak meg egy fiatal lányt Szegeden – órákig kínozták

Sokkoló hírek érkeztek Szegedről: egymást váltva, illetve egy időben erőszakolt meg egy 18 éves nőt három férfi, majd közösségi oldalán közölték az áldozatukkal, hogy bár egyikük sem használt óvszert, „nyugodjon meg, nem lesz terhes”.
A 19 éves V. Zsolt János, a 37 éves D. Attila és a 40 éves J. Viktor október 21-én éjjel, Szegeden, a Széchenyi térről ragadták magukkal 18 éves áldozatukat egyikük bérleményébe. A fiatal nőhöz egy férfi ismerőse is csatlakozott, aki azonban – elmondása szerint – félelmében nem mert közbeavatkozni: egy számítógépen játszott, miközben telefonjával videófelvételt készített a lakásban történtekről – írja a Délmagyar.
Ezt követően kezdetét vette a borzalmak órája: a három férfi négy órán keresztül élte ki alantas vágyait a menekülni képtelen áldozaton. A már így is rettenetes tettüket azzal fokozták, hogy miután végeztek, ketten kikísérték a buszmegállóba a meggyötört fiatal lányt. Az áldozat ezután orvosi vizsgálaton esett át, és csak később tudta meg, hogy a szörnyűség után még üzenetet is kapott egyik elkövetőjétől.
A rendőrség a bejelentést követően kevesebb mint 24 órán belül azonosította és elfogta mindhárom gyanúsítottat. A bíróság azóta elrendelte a letartóztatásukat.
A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a hatóságok emberi méltóságot súlyosan sértő, különösen kegyetlen nemi erőszak ügyében járnak el – írja a portál.
