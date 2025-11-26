Újabb sziget került víz alá: az árvíz ismét életeket követelt - videó

Legalább tíz ember életét vesztette az indonéziai árvízben, amely most Szumátra szigetén okozott földcsuszamlásokat.

Szumátra szigetén is pusztít az indonéziai árvíz Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Észak-Szumátrában jelenleg hat embert keresnek, akik az áradások során tűntek el, ám a mentőegységek a múlt héten lehullott hatalmas mennyiségű eső miatt továbbra sem tudják megközelíteni a térséget. A lezúduló sziklák, sár és kidőlt fák összesen 17 épületet és egy kávézót is elsodortak.

Sibolga városában eddig öt holttestet találtak meg, három embert pedig súlyos sérülésekkel élve sikerült kimenteni.

A Central Tapanuli megyéhez közeli területen egy négytagú család vált a földcsuszamlás áldozatává, a hatóságok szerint esély sem volt a megmentésükre.

Az eddigi felmérések alapján az áradás mintegy 2000 otthont tett lakhatatlanná, és Eddy Inganta, Sibolga rendőrkapitánya arról számolt be, hogy több helyszínen a vészhelyzeti szállásokról is evakuálni kellett az embereket.

A rossz időjárás és a sárlavinák akadályozták a mentési műveleteket

- nyilatkozta, majd hozzátette, hogy a folyamatos esőzés tovább rontja a már így is kritikus állapotokat, így a mentőcsapatok több területet egyáltalán nem tudnak megközelíteni.

Indonéziában október és március között a monszunidőszak gyakran okoz árvizeket és földcsuszamlásokat. A Nemzeti Katasztrófavédelmi Ügynökség közben bejelentette a segélyakciók hivatalos lezárását Jáva sziget két érintett térségében, miután a 10 napig tartó mentési műveletek során 38 áldozatot találtak, és több mint ezer mentőegység kutatott a föld alá temetett emberek után - írja a Metro.

