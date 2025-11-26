Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Újabb sziget került víz alá: az árvíz ismét életeket követelt - videó

árvíz
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 09:55
Indonéziahalott
Már legalább tíz halálos áldozata van Szumátra szigetén. Az indonéziai árvíz, szigetről szigetre terjedve pusztít.
CJA
Legalább tíz ember életét vesztette az indonéziai árvízben, amely most Szumátra szigetén okozott földcsuszamlásokat. 

Szumátra szigetén is pusztít az Indonéziai árvíz
Szumátra szigetén is pusztít az indonéziai árvíz Fotó:  Unsplash (Illusztráció)

Észak-Szumátrában jelenleg hat embert keresnek, akik az áradások során tűntek el, ám a mentőegységek a múlt héten lehullott hatalmas mennyiségű eső miatt továbbra sem tudják megközelíteni a térséget. A lezúduló sziklák, sár és kidőlt fák összesen 17 épületet és egy kávézót is elsodortak. 

Sibolga városában eddig öt holttestet találtak meg, három embert pedig súlyos sérülésekkel élve sikerült kimenteni.

A Central Tapanuli megyéhez közeli területen egy négytagú család vált a földcsuszamlás áldozatává, a hatóságok szerint esély sem volt a megmentésükre. 

Az eddigi felmérések alapján az áradás mintegy 2000 otthont tett lakhatatlanná, és Eddy Inganta, Sibolga rendőrkapitánya arról számolt be, hogy több helyszínen a vészhelyzeti szállásokról is evakuálni kellett az embereket.

A rossz időjárás és a sárlavinák akadályozták a mentési műveleteket

- nyilatkozta, majd hozzátette, hogy a folyamatos esőzés tovább rontja a már így is kritikus állapotokat, így a mentőcsapatok több területet egyáltalán nem tudnak megközelíteni.

Indonéziában október és március között a monszunidőszak gyakran okoz árvizeket és földcsuszamlásokat. A Nemzeti Katasztrófavédelmi Ügynökség közben bejelentette a segélyakciók hivatalos lezárását Jáva sziget két érintett térségében, miután a 10 napig tartó mentési műveletek során 38 áldozatot találtak, és több mint ezer mentőegység kutatott a föld alá temetett emberek után - írja a Metro.

Szumátra szigetén pusztít az Indonéziai árvíz

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
