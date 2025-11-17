14. havi nyugdíjMagyar-írMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Robbanás rázta meg a nagyvárost: egy embert égési sérülésekkel szállítottak a kórházba

robbanás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 15:40
Londonégési sérülésrendőrség
Égési sérülésekkel szállítottak egy férfit kórházba, miután felrobbant az autója. A rendőrség jelentése szerint nem terrorcselekményről van szó, csupán az autó tartalma okozta a detonációt.

Egy férfit súlyos égési sérülésekkel szállítottak kórházba Wimbledonban, miután hétfő reggel robbanást jelentettek Queens Roadon.

A rendőrség szerint a robbanást egy teherautó tartalma okozta.
A rendőrség szerint a robbanást egy teherautó tartalma okozta  Fotó: Unsplash

Robbanás rázta meg a nagyváros egyik utcáját

Az eset helyi idő szerint 10 óra körül történt, amikor egy furgon tartalmának detonációja rázta meg az utcát. Az első beszámolók szerint a jármű egy parkoló tetejének ütközhetett, mielőtt felrobbant.

A londoni mentőszolgálat 10:06-kor kapta a hívást, majd perceken belül a helyszínre érkezett egy mentő, egy sürgősségi autó, egy incidenskezelő tiszt és külön a veszélyes területekre kiképzett mentősökből álló egység. A férfit, egy 60 év körüli sofőrt, a helyszínen látták el égési sérülésekkel, majd kórházba szállították.

A Metropolitan Rendőrség megerősítette, hogy 10:10-re több egységük is a helyszínre érkezett, ahol a mentőkkel és tűzoltókkal együtt dolgoztak. Azt is hozzátették, hogy a robbanás nem terrorcselekmény, és kizárólag a jármű tartalmának detonációjáról van szó.

A helyszínt teljesen lezárták a vizsgálat idejére, míg az arra járó buszok terelőúton közlekednek. A helyi parlamenti képviselők arra figyelmeztették a lakosságot, hogy kerüljék az érintett területet, különösen a Wimbledon Quarter bevásárlóközpont környékét. Az eset vizsgálata még folyamatban van - közölte az Express.

