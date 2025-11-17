Robbanás rázta meg a nagyvárost: egy embert égési sérülésekkel szállítottak a kórházba

Egy férfit súlyos égési sérülésekkel szállítottak kórházba Wimbledonban, miután hétfő reggel robbanást jelentettek Queens Roadon.
Az eset helyi idő szerint 10 óra körül történt, amikor egy furgon tartalmának detonációja rázta meg az utcát. Az első beszámolók szerint a jármű egy parkoló tetejének ütközhetett, mielőtt felrobbant.
A londoni mentőszolgálat 10:06-kor kapta a hívást, majd perceken belül a helyszínre érkezett egy mentő, egy sürgősségi autó, egy incidenskezelő tiszt és külön a veszélyes területekre kiképzett mentősökből álló egység. A férfit, egy 60 év körüli sofőrt, a helyszínen látták el égési sérülésekkel, majd kórházba szállították.
A Metropolitan Rendőrség megerősítette, hogy 10:10-re több egységük is a helyszínre érkezett, ahol a mentőkkel és tűzoltókkal együtt dolgoztak. Azt is hozzátették, hogy a robbanás nem terrorcselekmény, és kizárólag a jármű tartalmának detonációjáról van szó.
A helyszínt teljesen lezárták a vizsgálat idejére, míg az arra járó buszok terelőúton közlekednek. A helyi parlamenti képviselők arra figyelmeztették a lakosságot, hogy kerüljék az érintett területet, különösen a Wimbledon Quarter bevásárlóközpont környékét. Az eset vizsgálata még folyamatban van - közölte az Express.
