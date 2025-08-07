Most érkezett: Teljes leállás leállást hirdetett ez a légitársaság

A United Airlines rendszerhiba okozta leállás miatt, átmenetileg földre parancsolta valamennyi belföldi járatát az Egyesült Államokban. Az érintett hiba mind a Boeing, mind az Airbus típusú repülőgépeket sújtotta és elhárítása órákba telt. Ez idő alatt az összes United-járat az indulási repülőtereken vesztegelt. A már úton lévő gépek nem szenvedtek késedelmet vagy fennakadást.

Rendszerhiba miatt kényszer leszállást rendelt el a United Airlines légitársaság / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A rendszerhiba észrevétele időben történt

A hibát több órányi munkával sikerült kijavítani, ezt követően a rendszer ismét működőképes lett. Néhány járatot ugyan végleg törölni kellett, a többség azonban – jelentős késéssel – el tudott indulni a célállomása felé. A légitársaság hangsúlyozta, hogy az incidens nem áll kapcsolatban semmilyen cyberbiztonsági fenyegetéssel, és kizárólag a United Airlines működését érintette.

A leállás idején a United egyik szóvivője a FOX Businessnek nyilatkozva elmondta:

A Boeing 737, 757, 767, 777 és 787 típusú gépeinket, valamint az Airbus A319 és A320 modelleket érintő technikai meghibásodás miatt elővigyázatosságból nem engedjük felszállni a járatainkat. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy utasaink a lehető leggyorsabban elérjék úti céljukat

Az Origo információi szerint egy denveri utas a Fox News-nak arról számolt be, hogy gépe közel két órán át vesztegelt a kifutópályán anélkül, hogy a pilóta tájékoztatást tudott volna adni az indulás idejéről. Végül azonban a járat elhagyta a repülőteret és rendben megérkezett a célállomásra. Sean Duffy közlekedési miniszter az X platformon keresztül jelezte, hogy a fennakadás kizárólag a United Airlines-t érintette, és nem befolyásolta az országos légiforgalmi irányító rendszert.

A United Airlines nem először szerepel technikai problémákkal a hírekben - két hónappal ezelőtt kénytelen volt ideiglenesen kikapcsolni a Starlink internetkapcsolatot 24 Embraer E175 típusú gépén, mivel a wifi zavarokat okozott a pilóták és a légiirányítók közötti kommunikációban.