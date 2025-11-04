Holtan találtak meg egy turistát az úttesten a kedvelt nyaralóhelyen - a rendőrség nyomozást indított

Egy brit férfit holtan találtak két parkoló autó között egy népszerű spanyol üdülőhelyen. A rendőrség nyomozást indított az ügyben.
A rendőrség hétfő reggel körülbelül 7:45-kor érkezett a helyszínre, miután egy segélyhívás érkezett hozzájuk. A területet azonnal lezárták, hogy a helyszínelők megkezdhessék munkájukat.
Később a hatóságok vizsgálatot indítottak az 50 éves férfi halálának ügyében, de egyelőre nem tudták megerősíteni a halál okát. A holttestet Xàbia kikötővárosának egyik utcájában találták meg, amely a Costa Blancán, Benidormtól északra fekszik.
Az alicantei polgárőrség szóvivője megerősítette, hogy az elhunyt egy 50 éves brit állampolgár volt.
A calpei bűnügyi rendőrség területi egysége átvette a vizsgálat irányítását, hogy tisztázzák az eset körülményeit
- tette hozzá.
A férfi holttestén boncolást végeztek, de az eredményeket egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A polgárőrség megjegyezte, hogy a helyszínen, ahol az elhunyt férfit megtalálták, nem voltak egyértelmű erőszakra utaló jelek. Hangsúlyozták, hogy még mindig várják a boncolás végleges eredményeit a halál pontos okának megállapításához - írta az Express.
