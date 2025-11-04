Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Holtan találtak meg egy turistát az úttesten a kedvelt nyaralóhelyen - a rendőrség nyomozást indított

rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 12:25
holttestnyomozásturista
Egy turista holttestére bukkantak a spanyol kikötőváros egyik utcájában. A rendőrség nem találta erőszakra utaló jeleket a helyszínen, de nyomozást indítottak az ügyben.

Egy brit férfit holtan találtak két parkoló autó között egy népszerű spanyol üdülőhelyen. A rendőrség nyomozást indított az ügyben.

A rendőrség boncolást végzett a holtan talált férfi testén.
A rendőrség boncolást végzett a holtan talált férfi testén (Képünk illusztráció) Fotó:  Pexels

A rendőrség nyomozást indított a holtan talált férfi ügyében

A rendőrség hétfő reggel körülbelül 7:45-kor érkezett a helyszínre, miután egy segélyhívás érkezett hozzájuk. A területet azonnal lezárták, hogy a helyszínelők megkezdhessék munkájukat.

Később a hatóságok vizsgálatot indítottak az 50 éves férfi halálának ügyében, de egyelőre nem tudták megerősíteni a halál okát. A holttestet Xàbia kikötővárosának egyik utcájában találták meg, amely a Costa Blancán, Benidormtól északra fekszik.

Az alicantei polgárőrség szóvivője megerősítette, hogy az elhunyt egy 50 éves brit állampolgár volt.

A calpei bűnügyi rendőrség területi egysége átvette a vizsgálat irányítását, hogy tisztázzák az eset körülményeit

- tette hozzá.

A férfi holttestén boncolást végeztek, de az eredményeket egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A polgárőrség megjegyezte, hogy a helyszínen, ahol az elhunyt férfit megtalálták, nem voltak egyértelmű erőszakra utaló jelek. Hangsúlyozták, hogy még mindig várják a boncolás végleges eredményeit a halál pontos okának megállapításához - írta az Express.

 

