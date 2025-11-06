Élete végéig börtönben ülhet a gyilkos ápoló: kivégezte a betegeit, hogy enyhítse a munkaterhelését

Egy német, palliatív ellátásban dolgozó ápolót ítéltek életfogytiglani börtönbüntetésre, miután kiderült, hogy pácienseket gyilkolt meg. Források szerint a vádlott 10 beteggel végzett, emellett további 27-et próbált megölni.

Pácienseket gyilkolt meg a német ápoló Fotó: unsplash

A férfi, akit a bíróság nem nevezett meg, idős pácienseinek adott be fájdalomcsillapítókat és nyugtatókat azért, hogy megkönnyítse a saját dolgát az éjszakai műszakok közben.

Elege lett, pácienseket gyilkolt az ápoló

A bűncselekményeket 2023 decembere és 2024 májusa között követte el egy würseleni kórházban, Nyugat-Németországban. Az Agence France-Presse hírügynökség szerint a férfi, aki 2007-ben szerezte ápolói végzettségét, 2020 óta dolgozott a kórházban.

Az aacheni bíróságon elmondták, hogy a férfi nem mutatott empátiát a páciensei felé, és a élet és halál urának kiáltotta ki magát. Elmondások szerint az ápoló nagyobb dózisú morfiumot és midazolámot, egy izomlazítót injekciózott a betegeknek, hogy csökkentse a munkaterhelését a műszakja közben.

2024-ben letartóztatták, és élete végéig börtönben ülhet. Bár normálisan 15 év múlva szabadulhatna, ezt a bíróság megtiltotta bűncselekményei súlyossága miatt.

A nyomozók még mindig kutatják áldozatait, így lehetséges, hogy a jövőben ismét bíróság elé kell állnia a gyilkosnak – írja az AOL.