Saját ítéletére se volt kíváncsi a zalai ál-Jézus - ez derült ki róla

Saját családja is elfordult attól a 70 év körüli férfitól, aki magát Jézus reinkarnációjának tartotta. A Teskándon élő T. Miklós évekig üzemeltetett egy szektát, amiben a hívek szentül hitték, hogy valóban az új megváltó áll előttük. A férfi ezt ki is használta. Több fiatal lányt szexuálisan kihasznált, míg a hívek pénzéből luxusban élt. Azonban lebukott, bíróság elé került és a zalai ál-Jézust négy év hat hónap börtönre ítélték. Ám minderre a férfi nem volt kíváncsi.

Több házat, luxusautót is vett a zalai ál-Jézus a hívei pénzéből Fotó: Bors

Ítéletet mondtak a zalai ál-Jézus felett

Valószínűleg T. Miklós az évek során már saját maga is elhitte azt a elképesztő hazugságot, amit állított, miszerint ő Jézus reinkarnációja. Ez volt az a szöveg, amivel több tucatnyi embert behálózott. A szektába több fiatal lány is tartozott, akiket minden lehetséges módon kihasznált. Több áldozat állította: az ál-Jézus pénzt csalt ki a híveiből és szexuális aktusra is rábírta őket.

Azt mondta, hogy ő Jézus és hogy 2000 évvel ezelőtt is együtt voltunk. Többször lefeküdtem vele, de kiderült, hogy másoknak is ezt mondta. Arra is fény derült, hogy voltak lányok, akik 20 percenként váltották egymást Miklós szobájában… ilyenkor mindig viagrát vett be

- nyilatkozta az ügy kirobbanásakor egy áldozat a Ripostnak.

Több fiatal lányt is tartott szeretőként "Jézus reinkarnációja" Fotó: olvasói

Végül a férfi tevékenységét az élettársa leplezte le, aki megtudta, hogy az ál-Jézus több nővel is megcsalja. Ekkor tálalt ki a híveknek arról, hogy a rászorulóknak szánt adományokból luxust épített maga köré a férfi. Ám ezután is maradtak mellette még hívek, sőt elkezdtek szórólapot gyártani, amin Miklós portréja alatt az a szöveg állt, hogy: „ Ő az igazi Jézus Krisztus! Ne bántsátok!” A szórólapokat az egész településen szétszórták.

A szórólapot szétszórták az egész településen Fotó: olvasói

Néhány hónap elteltével annyira elmérgesedett a helyzet, hogy több áldozat is beszélni kezdett. Kiderült, hogy nem csak Teskándon tevékenykedett. Az ország minden részéről szerzett magának híveket.

20 éve kezdődött az ismeretség, egy somogyi faluban találkoztunk először.

"Én még nagyon fiatal voltam. Számunkra szimpatikus dolgokról beszélt, reinkarnációról, szeretetről, önzetlenségről. Voltak, akik azért keresték fel, mert betegségben szenvedtek, s gyógyulást vártak, valakiket csak a spirituális kérdések érdekelték. Egy-egy alkalomkor 40-en, 60-an is voltunk. Minden héten találkoztunk, s több megyéből is jöttek emberek. Az esték kiscsoportos gyógyításokkal kezdődtek: külön szobában, csukott ajtónál, egyszerre csak 8-10 fő. Minden szeánsz 20 perces volt, energiát küldött, majd jött egy másik csoport. Így ment órákig, amíg mindenki sorra került. Utána spirituális témákról beszélt 1-2 óráig. Ezeknek az alkalmaknak díjuk volt, több ezer forint, aztán az utóbbi években a 8000 forintot is elérte. Én egy bennfentesebb család tagja voltam, mi sok pénzt adtunk neki dolgokra: közös nyaralásokra, autóra, és a nagyobb összegek mellett kisebb lakberendezési tárgyakat fizettünk, adtunk neki. De miután a családunknak fogytán volt a pénze, hirtelen kikerültünk a bizalmi körből…" - számolt be egy áldozat.