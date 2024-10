"Mondd meg mindenkinek, hogy nagyon köszönöm" – Vérre van szüksége az életmentő Lehoczki Lászlónak

Hatalmas összefogás alakult ki az országban: bajban van a magyar életmentő. Lehoczki László neve mára ismert lett hazánkban. A Miskolci Spider Mentőcsoport alapító vezetője 40 éve 24 órában áll kutyáival és társaival a bajba jutottak szolgálatában, pedig túl van egy súlyos infarktuson és egy szívműtéten is. László mindig is azt gondolta, az életnek tervei vannak vele és azért kapott még egy esélyt, hogy segíthessen másokon. Most azonban ő szorul segítségre.

Lehoczki Lászlónak vérre van szüksége Fotó: Facebook

A 66 éves világhírű magyar kutyás mentő súlyos állapotban fekszik a kórházban, az életéért folytatott küzdelem továbbra is tart. A kórház orvosai mindent megtesznek érte, de a vérre nagy szükségük van, ezért László felesége, Beatrix azt kérte, hogy aki teheti és tud, adjon vért hétfőtől a területi vérellátó központokban. Posztjában az összes szükséges adatot megadta. Lehoczki felesége arra is felhívta a figyelmet, hogy bármilyen vércsoporttal lehet vért adni, mert becserélik olyanra, amilyenre a férjének szüksége van. A poszt alatt rengetegen jelezték, hogy segítenek hazánk egyik legismertebb életmenőjének. Beatrix el is mesélte férjének, hogy mekkora összefogás alakult a gyógyulásáért. Lehoczki elérzékenyülve fogadta a hírt.

El sem tudom mondani, mennyire hálás vagyok ezért a mérhetetlen nagy összefogásért Laci gyógyulása végett. Önök csodálatos emberek! Beszéltem Lacival nemrég telefonon és mondtam neki, hogy mennyien mennek vért adni, mennyien segítenek neki. Hát bizony... elcsuklott a hangja a telefonban. Annyit mondott még fátyolos hangon: mondd meg mindenkinek, hogy nagyon köszönöm. Végtelenül hálás vagyok

– tudatta a feleség.

Rengetegen aggódnak Lehoczki Lászlóért

Többen is felhívták a figyelmet a véradásra, köztük a debreceni Tündérkör Alapítvány is.

"Többszáz ember életét mentette már meg, most ő van bajban. Nem pénzt kérünk neki, hanem vért! Egy rutinos életmentő bajban van! A miskolci Spider Mentőcsoport vezetője, Lehoczki László egy betegség kapcsán a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában fekszik és folyamatosan vérre van szüksége. Itt jöttök képbe ti! Arra kérünk titeket, drága Tündéreink, hogy aki tud, az menjen el neki vért adni! Aki nem tud, az ossza meg a posztunkat, hogy minél több vér összegyűljön László számára! Most mentsünk MI életet!" – írta Tóth Zsé Ferenc, az alapítvány elnöke.