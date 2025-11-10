Dráma Mezőkövesden: ablakon bemászva mentettek életet a rendőrök

Ablakon bemászva mentették meg a rendőrök egy idős nő életét Mezőkövesden, miután egy szomszéd jelezte, hogy napok óta nem adott életjelet magáról.

Dráma Mezőkövesden: ablakon keresztül jutottak be a zsaruk az asszonyhoz

Rendőröknek és aggódó szomszédoknak köszönheti az életét a mezőkövesdi asszony

A bejelentést követően a járőrök a helyszínre siettek, ám többszöri felszólítás ellenére sem kaptak választ a házból. Attól tartva, hogy az asszony bajba került, a rendőrök egy nyitott ablakon keresztül, létra segítségével jutottak be az épületbe. Bent a padlón fekve találták meg az eszméleténél lévő, de legyengült nőt, akihez azonnal mentőt hívtak – számolt be a BOON a szerencsésen végződő drámai esetről.