Dráma Mezőkövesden: ablakon bemászva mentettek életet a rendőrök

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 16:05
Egy szomszédnak tűnt fel, hogy valami nincs rendben a mezőkövesdi asszonnyal.
Ablakon bemászva mentették meg a rendőrök egy idős nő életét Mezőkövesden, miután egy szomszéd jelezte, hogy napok óta nem adott életjelet magáról. 

Rendőröknek és aggódó szomszédoknak köszönheti az életét a mezőkövesdi asszony

A bejelentést követően a járőrök a helyszínre siettek, ám többszöri felszólítás ellenére sem kaptak választ a házból. Attól tartva, hogy az asszony bajba került, a rendőrök egy nyitott ablakon keresztül, létra segítségével jutottak be az épületbe. Bent a padlón fekve találták meg az eszméleténél lévő, de legyengült nőt, akihez azonnal mentőt hívtak – számolt be a BOON a szerencsésen végződő drámai esetről.

 

