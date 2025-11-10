Dráma Mezőkövesden: ablakon bemászva mentettek életet a rendőrök

Ablakon bemászva mentették meg a rendőrök egy idős nő életét Mezőkövesden, miután egy szomszéd jelezte, hogy napok óta nem adott életjelet magáról.
A bejelentést követően a járőrök a helyszínre siettek, ám többszöri felszólítás ellenére sem kaptak választ a házból. Attól tartva, hogy az asszony bajba került, a rendőrök egy nyitott ablakon keresztül, létra segítségével jutottak be az épületbe. Bent a padlón fekve találták meg az eszméleténél lévő, de legyengült nőt, akihez azonnal mentőt hívtak – számolt be a BOON a szerencsésen végződő drámai esetről.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.