Borzalmas tömegkarambol történt Magyarországon, óriási a káosz

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 08:20
Az ütközés erejétől két jármű az árokba borult.
Ismét riasztották a tűzoltókat, miután négy gépkocsi ütközött össze a 3-as főút 139-es kilométerszelvényénél, Mezőkövesd térségében, a szomolyai elágazásnál.

Az ütközés erejétől két jármű az árokba borult. A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók megkezdték a karambolos autók áramtalanítását - számol be róla a katasztrófavédelem.

 

