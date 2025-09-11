Borzalmas tömegkarambol történt Magyarországon, óriási a káosz

Ismét riasztották a tűzoltókat, miután négy gépkocsi ütközött össze a 3-as főút 139-es kilométerszelvényénél, Mezőkövesd térségében, a szomolyai elágazásnál.

Az ütközés erejétől két jármű az árokba borult. A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók megkezdték a karambolos autók áramtalanítását - számol be róla a katasztrófavédelem.