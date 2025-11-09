Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Rohant a mentő és tűzoltó: feszítővágóra volt szükség, brutális karambol történt

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 11:56
Debrecen és Bánk közelében történt súlyos karambol.
B. V.
A szerző cikkei

Egymásba rohant két autó Debrecen-Bánk mellett, a 4814-es úton. Az egyik jármű fel is borult. A két kocsiban összesen hárman utaztak, két embert még a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóinak kiérkezése előtt az arra közlekedők kiszabadítottak a roncsból. A raj áramtalanított. A helyszínre mentő is érkezett. 

Mentőt riasztottak és forgalomkorlátozás van érvényben

 

Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozás van érvényben, közölte a katasztrófavédelem.

 

