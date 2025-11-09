Rohant a mentő és tűzoltó: feszítővágóra volt szükség, brutális karambol történt

Egymásba rohant két autó Debrecen-Bánk mellett, a 4814-es úton. Az egyik jármű fel is borult. A két kocsiban összesen hárman utaztak, két embert még a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóinak kiérkezése előtt az arra közlekedők kiszabadítottak a roncsból. A raj áramtalanított. A helyszínre mentő is érkezett.
Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozás van érvényben, közölte a katasztrófavédelem.
