Rohant a mentő és tűzoltó: feszítővágóra volt szükség, brutális karambol történt

Egymásba rohant két autó Debrecen-Bánk mellett, a 4814-es úton. Az egyik jármű fel is borult. A két kocsiban összesen hárman utaztak, két embert még a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóinak kiérkezése előtt az arra közlekedők kiszabadítottak a roncsból. A raj áramtalanított. A helyszínre mentő is érkezett.

Rohant a mentő helyszínre. Fotó: Facebook (Képünk illusztráció)

Mentőt riasztottak és forgalomkorlátozás van érvényben

Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozás van érvényben, közölte a katasztrófavédelem.