Mentőt riasztottak, súlyos baleset történt Baranyában

Árokba csapódott egy személyautó Kozármislenyben, a Viola utcában, a Vadvirág utca közelében. Egy ember nem tudott kiszállni a járműből. Őt a mentőkkel közösen emelték ki a műszaki mentést végző pécsi hivatásos és palkonyai önkéntes tűzoltók.

Mentőt riasztottak a helyszínre. Fotó: Gé

Mentőre is szükség volt

A Baranya vármegyei balesetben, amely során mentőre is szükség volt, az egységek áramtalanították a gépkocsit, közölte a katasztrófavédelem.