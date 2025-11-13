Mentőt riasztottak, súlyos baleset történt Baranyában

Árokba csapódott egy személyautó Kozármislenyben, a Viola utcában, a Vadvirág utca közelében. Egy ember nem tudott kiszállni a járműből. Őt a mentőkkel közösen emelték ki a műszaki mentést végző pécsi hivatásos és palkonyai önkéntes tűzoltók.
A Baranya vármegyei balesetben, amely során mentőre is szükség volt, az egységek áramtalanították a gépkocsit, közölte a katasztrófavédelem.
