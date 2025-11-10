Dráma Szombathelyen: megszúrt férfi feküdt az utcán

Mentők siettek a helyszínre, miután egy megszúrt férfit találtak Szombathely utcáin.
Hétfő reggel a Váci Mihály utcából érkezett a segélyhívás, amely szerint a helyszínen egy vérző férfit találtak. A hatóságok kiérkezése után kiderült, hogy a férfi szúrt sérülésekkel feküdt a földön.
A mentők a sérültet kórházba szállították. Jelenleg rendőrök helyszínelnek, nyomokat keresve. Információk szerint a környéken biztonsági kamera is működik, amely segítheti a nyomozást.
A tettes a helyszínről elmenekült, a sérült állapotáról egyelőre nincs friss információ – írja a VAOL.
