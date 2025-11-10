Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Dráma Szombathelyen: megszúrt férfi feküdt az utcán

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 11:40
A rendőrség nyomozást indított. A megszúrt férfit mentők szállították kórházba.
Mentők siettek a helyszínre, miután egy megszúrt férfit találtak Szombathely utcáin.

Megszúrt férfit szállítottak kórházba
A megszúrt férfit kórházba szállították (fotó: Horváth Balázs / VAOL)

Hétfő reggel a Váci Mihály utcából érkezett a segélyhívás, amely szerint a helyszínen egy vérző férfit találtak. A hatóságok kiérkezése után kiderült, hogy a férfi szúrt sérülésekkel feküdt a földön.

A mentők a sérültet kórházba szállították. Jelenleg rendőrök helyszínelnek, nyomokat keresve. Információk szerint a környéken biztonsági kamera is működik, amely segítheti a nyomozást.

A tettes a helyszínről elmenekült, a sérült állapotáról egyelőre nincs friss információ – írja a VAOL.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
