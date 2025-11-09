Friss információk Lukóczki Lászlóról: holtan találták meg

Október 20-án tűnt el a szombathelyi Puskás Tivadar utcából Lukóczki László. A 31 éves férfi testvére a Borsnak akkor elmondta, nagyon aggódnak a férfiért, mert labilis érzelmi állapotban lehetett.

Vasárnap délelőtt megtalálták a hetek óta keresett Lukóczki Lászlót

Fotó: VN

A Vaol úgy tudja, Lukóczki László ittasan okozott egy kisebb, anyagi káros közlekedési balesetet nem messze ettől a helytől, majd a rendőri helyszínelés közben elhagyta a helyszínt. A férfi úgy tudjuk, hogy labilis érzelmi állapotban volt. Ezután a hatóságokon kívül a család is minden követ megmozgatva kereste a férfit, amibe civilek és profi mentőcsapatok is bekapcsolódtak. A keresés vasárnapig nem vezetett eredményre.

A jelenlegi információk szerint miután a férfi elhagyta a baleset helyszínét, egy lezárt gyárterületre ment be egy kapun átmászva, ahol több jármű is parkol, majd egy épület mellett közvetlenül parkoló forgalomból kivont, hónapok óta ott álló busz mögé ment, itt vetett véget az életének. Ez a rész nem látszik az utcáról sem, ezért nem vehették észre a keresőcsapatok sem.