Hajtóvadászatot indított a rendőrség: machetékkel rontottak a népszerű karácsonyi vásárba

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 19. 16:40
A rendőrség egy olyan fiatalokból álló csoportot keres, akik késekkel hajtottak a családok közé egy karácsonyi vásáron.
Négy maszkos fiatal – közülük ketten machetét tartottak a kezükben – után folyik a hajtóvadászat. 

November 16-án, vasárnap a garázdálkodókat a nottinghami Winter Wonderland környékén látták, amelyet a belvárosban, az Old Market Square-en rendeznek meg. A karácsonyi vásárt minden évben sok család és gyerek látogatja, és nem számítanak arra, hogy veszélyes fegyverekkel hadonászó fiatalokkal találkoznak.

Úgy tudni, hogy a csoport egy másik bandával került összetűzésbe a Council House előtt – szintén az Old Market Square-en. A rendőrség 18:15-kor kapott bejelentést, majd a helyszínre érkezve több embert átkutatott.

Sérülés szerencsére nem történt, és mire a rendőrök kiértek, a gyanúsítottak már eltűntek.

A nyomozás részeként a rendőrség közzétette a térfigyelő kamerák képeit, amelyeken a négy maszkos fiatal fekete kabátban, elektromos kerékpáron ülve látható, amint a városban közlekednek.

Emellett egy, az X-re feltöltött videó azt mutatja, hogy a gyanúsítottak a Winter Wonderland melletti villamosvonalon lógnak, kettesével ülve két e-bike-on – írja a The Sun

 

