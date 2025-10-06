„Kisfia jelentett számára mindent” – gyermeke óvodájának parkolójában öltek meg egy édesapát, kisfia végignézte a tragédiát

Egy édesapa életét veszítette, miután a gyermeke óvodájának a parkolójában lelőtték a saját autójánál. A gyilkossági ügyben sokkoló fordulat történt.

Az édesapa már nem vihette haza a kisfiát Fotó: GoFundMe/In Loving Memory of Chef Carl Morgan

Fiatal édesapa vesztette életét

Sokkoló fordulatot vett egy New Orleans-i gyilkossági ügy, amelyben egy édesapát lőttek le, miközben kisfiát vette fel az óvodából. A 36 éves Carl Morgan szeptember 30-án vesztette életét, amikor a parkoló autójánál lelőtték. A rendőrség szerint a támadó, a 21 éves Raymond Wells elvette Carl kocsiját, és elhajtott vele, miközben az apa és fia, a kis Silas, az óvoda parkolójában maradtak. Egy szemtanú beszámolója szerint a lövést hallva a pedagógusok azonnal visszavitték a gyerekeket az épületbe. Silas sértetlenül megúszta a támadást - olvasható az Unilad cikkében.

A rendőrség most különös fejleményt közölt: mindössze 15 perccel a gyilkosság után Wells-t a lopott autóban találták meg, fején lőtt sebbel. Az autó Metairie közelében, az I-10-es autópályán állt meg, benne az eszméletlen gyanúsítottal. Október 1-jén a rendőrség közölte, hogy Wells állapota válságos, és ha túléli, elsőfokú gyilkossággal vádolják meg. Ám vasárnap (október 5-én) a hatóságok bejelentették, hogy a férfi belehalt sérüléseibe. A rendőrség szerint Wells korábban autófeltöréseken is tetten érhető volt, és lehet, hogy másokra is rálőtt a környéken, mielőtt összetalálkozott Carllal. A nyomozók most azt próbálják kideríteni, visszalőtt-e valaki rá a helyszínen.

Carl családját és barátait mélyen megrázta a tragédia. A férfit szenvedélyes séfként ismerték, aki a French Quarterben található Brennan’s étteremben dolgozott sous chefként. Az étterem közösségi oldalán így búcsúzott tőle:

Carl értelmetlen és idő előtti halála szívszorító. Odaadó apa, szerető társ, megbecsült fiú és mindenki barátja volt. Tehetségét, pozitív energiáját és hatását nagyon hiányolni fogjuk.

Egy GoFundMe-oldal is indult, amely Carl párját, Lisát és fiukat támogatja – eddig több mint 48 ezer dollár gyűlt össze.

A szervezők így emlékeztek meg róla: