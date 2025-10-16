Szinte még el sem indult a nap, máris megbénult az M1-es

Összeütközött egy nyerges vontató és egy kisteherautó az M1-es autópálya 38-as kilométerénél, a főváros felé vezető oldalon, Bicske térségében. A bicskei önkormányzati tűzoltók a kisteherautót áramtalanították. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. A sztráda érintett szakaszán egy sávon halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.