Filmbe illő késes támadás Gödöllőn: a balhé a HÉV-en is folytatódott

Konyhakéssel próbáltak meg kirabolni két nőt és egy férfit. Az incidens azonban váratlan fordulatot vett - a két sértett férfi a támadókat a helyi HÉV-állomás felé követték, ahol többször megrugdosták a gyanúsítottakat.

Konyhakéssel támadtak, végül őket verték meg.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Konyhakéssel támadtak, végül ők is megsérültek

Nem mindennapi incidens történt Gödöllőn november 18-án, amikor két férfi a Gyár utca és a Szabadság utca sarkán pénzt kért három arra sétáló személytől – két nőtől és egy férfitól. A 42 éves Cz. Attila eközben megragadta az egyik nő táskáját, ám a sértett mellett álló férfi közbelépett, és felszólította Cz. Attilát és társát, F. Györgyöt, hogy hagyják őket békén.

A kéregető ezen feldühödött, trágár szavakat kiabált, majd néhány másodperccel később előrántott a kabátja alól egy körülbelül 30 centiméter pengehosszúságú konyhakést, amellyel hadonászni kezdett. A három sértett megijedt, és egy közeli hotelbe menekült, ahol segítséget kértek. A két elkövető odáig követte őket, és a parkolóból tovább folytatta a fenyegetőzést, mielőtt elindultak volna a HÉV-állomás irányába.

A három sértett azonban nem hagyta annyiban a történteket: egészen az állomásig követték a támadókat. Időközben két ismerősük is megérkezett segítségül, és együtt szálltak fel a szerelvényre, ahol meglátták a korábban rájuk támadó Cz. Attilát, aki időközben a kést az ablakon kidobta. A sértett férfi, a 44 éves L. Jenő, valamint a 41 éves L. Sándor bántalmazni kezdték Cz. Attilát: többször megütötték és megrugdosták, majd abbahagyták, és leszállították a szerelvényről. A rendőrök a bejelentést követő néhány percen belül a helyszínre érkeztek, ahol a peronon egymással hangosan veszekedő férfiakat találták.

Az egyenruhások mindkét társaságot előállították, majd megkezdték a kihallgatásokat. A késes támadókat rablás kísérlete miatt hallgatták ki gyanúsítottként, és mivel Cz. Attila gyorstesztje THC-ra pozitív lett, kábítószer birtoklása miatt is felelnie kell. A nyomozók kezdeményezték Cz. Attila és F. György letartóztatását. L. Jenőt és L. Sándort garázdaság miatt hallgatták ki gyanúsítottként, ők az eljárás során szabadlábon védekezhetnek.