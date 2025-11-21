Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Olivér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Filmbe illő késes támadás Gödöllőn: a balhé a HÉV-en is folytatódott

késes támadás
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 21. 14:09
Gödöllőrendőrség
Gödöllőn állítottak elő két férfit, miután ki akartak rabolni három embert. Konyhakéssel támadtak, azonban ők sem úszták meg sértetlenül.

Konyhakéssel próbáltak meg kirabolni két nőt és egy férfit. Az incidens azonban váratlan fordulatot vett - a két sértett férfi a támadókat a helyi HÉV-állomás felé követték, ahol többször megrugdosták a gyanúsítottakat.

Konyhakéssel támadtak, végül őket verték meg.
Konyhakéssel támadtak, végül őket verték meg.
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Konyhakéssel támadtak, végül ők is megsérültek

Nem mindennapi incidens történt Gödöllőn november 18-án, amikor két férfi a Gyár utca és a Szabadság utca sarkán pénzt kért három arra sétáló személytől – két nőtől és egy férfitól. A 42 éves Cz. Attila eközben megragadta az egyik nő táskáját, ám a sértett mellett álló férfi közbelépett, és felszólította Cz. Attilát és társát, F. Györgyöt, hogy hagyják őket békén.

A kéregető ezen feldühödött, trágár szavakat kiabált, majd néhány másodperccel később előrántott a kabátja alól egy körülbelül 30 centiméter pengehosszúságú konyhakést, amellyel hadonászni kezdett. A három sértett megijedt, és egy közeli hotelbe menekült, ahol segítséget kértek. A két elkövető odáig követte őket, és a parkolóból tovább folytatta a fenyegetőzést, mielőtt elindultak volna a HÉV-állomás irányába.

A három sértett azonban nem hagyta annyiban a történteket: egészen az állomásig követték a támadókat. Időközben két ismerősük is megérkezett segítségül, és együtt szálltak fel a szerelvényre, ahol meglátták a korábban rájuk támadó Cz. Attilát, aki időközben a kést az ablakon kidobta. A sértett férfi, a 44 éves L. Jenő, valamint a 41 éves L. Sándor bántalmazni kezdték Cz. Attilát: többször megütötték és megrugdosták, majd abbahagyták, és leszállították a szerelvényről. A rendőrök a bejelentést követő néhány percen belül a helyszínre érkeztek, ahol a peronon egymással hangosan veszekedő férfiakat találták.

Az egyenruhások mindkét társaságot előállították, majd megkezdték a kihallgatásokat. A késes támadókat rablás kísérlete miatt hallgatták ki gyanúsítottként, és mivel Cz. Attila gyorstesztje THC-ra pozitív lett, kábítószer birtoklása miatt is felelnie kell. A nyomozók kezdeményezték Cz. Attila és F. György letartóztatását. L. Jenőt és L. Sándort garázdaság miatt hallgatták ki gyanúsítottként, ők az eljárás során szabadlábon védekezhetnek.

A rendőrség beszámolója szerint Kerepesen és a környező településeken folyamatosak az ellenőrzések, és tovább folytatódnak a tavalyi év elején indított, HÉV-szerelvényekre kiterjedő akciók is. Az idei év második felében négy, a HÉV-hez köthető bejelentés érkezett, ám ezek egyike sem azonosítható azzal az esettel, amelyet több sajtóorgánum is említett, miszerint egy kábult férfi baltával vágott bele egy szerelvény ajtajába. A rendőrség kéri a sajtóban megszólaló Attila nevű férfit és a cikkekben említett hölgyeket, hogy a gödöllői rendőrkapitányság munkájának segítése érdekében jelentkezzenek, és adják át az esethez kapcsolódó információikat, fotóikat vagy videófelvételeiket. A hatóság hangsúlyozza: ha jogsértés történt, az ügyet a jogszabályok szerint kivizsgálják. Az eredeti közleményt a Police.hu tette közzé.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu