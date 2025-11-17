Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Tragédia Komlón: vállmagasságig ért a felhalmozott szemét, ez végzett az idős férfivel

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 09:10
Sajnos már nem lehetett megmenteni a férfi életét. Megrázó részletek a komlói halálesetről.

Tragédiával végződött egy lakástűz Komlón. Egy idős, 71 éves férfi vesztette életét. Noha a tűzoltók pillanatok alatt kiérkeztek, sajnos már ők sem tudták megmenteni az életét. Megrázó részletek derültek ki a haláleset okairól.

A komlói lakástűz egy ember életét követelte.
Vállmagasságig állt a szemét a komlói társasház lakásában, ahol a tűz keletkezett  Fotó: TV2

Felhalmozott szemét gyilkolt Komlón

Szinte embermagasságban állt a szemét annak a férfinak az otthonában, aki az életét vesztette a vasárnap hajnalban keletkezett lakástűzben. A vállmagasságú kupacok miatt ugyanis egyszerűen nem jutott el a kijáratig, így végül az elszenvedett füstmérgezésbe még azelőtt belehalt, hogy a segítség odaért volna. Hat szomszéd is menekülni kényszerült, ugyanis egy másik lakás erkélyét is elérte a tűz a társasházban. A Tényeknek arról számoltak be az ottélők: ismerték az elhunytat, aki gyakran volt agresszív, fenyegetőzött, bekopogtatott másokhoz, lekapcsolta a villanyórákat, emellett előfordult, hogy füstszag áradt ki a lakásából.

A tűz az első emeleti lakás 20 négyzetméteres szobájából indult ki, majd pedig továbbterjedt az erkélyre is, ami ugyancsak tele volt lomokkal. A lakók beszámolója szerint az erkély teljes terjedelmében égett, a szálló, hatalmas mennyiségű pernye miatt a tömbház első kijáratát nem is lehetett menekülésre használni.

