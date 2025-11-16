Felcsaptak a lángok Komlón, idős férfi életét követelte a tűz

Vasárnap hajnalban vesztette életét egy idős férfi egy komlói társasházban kitört tűz következményként. Azt MTI-t a katasztrófavédelem helyettes szóvivője tájékoztatta az esetről.

Az idős férfiéletét már nem lehetett megmenteni Fotó: Freepik.com

Tragédia Komlón: nem tudták már megmenteni az idős férfit

Dóka Imre közlése szerint az első emeleti lakás húsz négyzetméteres helyiségében csaptak fel a lángok, majd a tűz átterjedt az erkélyre is, ahol felhalmozott lomok kaptak lángra - írja a Tények.

Bár a lángokat a tűzoltók hamar megfékezték, de az idős férfi életét nem tudták már megmenteni, hiába avatkoztak közbe a lehető leggyorsabban. A tűzvizsgálati eljárás fogja kideríteni a tűz keletkezési okát és a körülményeket.

A szóvivő felhívta a figyelmet, hogy a lakásokban lévő felesleges tárgyak vagy lomok életveszélyesek lehetnek, mivel könnyen lángra kaphatnak, emellett nehezíthetik a menekülést is.