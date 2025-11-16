Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Ödön névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Felcsaptak a lángok Komlón, idős férfi életét követelte a tűz

haláleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 16. 11:20
tűzoltóktragédiatűzidős férfi
Egy társasház gyulladt ki. Az idős férfi életét már nem tudták megmenteni.

Vasárnap hajnalban vesztette életét egy idős férfi egy komlói társasházban kitört tűz következményként. Azt MTI-t a katasztrófavédelem helyettes szóvivője tájékoztatta az esetről.

Az idős férfiéletét már nem lehetett megmenteni
Az idős férfiéletét már nem lehetett megmenteni  Fotó: Freepik.com 

Tragédia Komlón: nem tudták már megmenteni az idős férfit

Dóka Imre közlése szerint az első emeleti lakás húsz négyzetméteres helyiségében csaptak fel a lángok, majd a tűz átterjedt az erkélyre is, ahol felhalmozott lomok kaptak lángra - írja a Tények.

Bár a lángokat a tűzoltók hamar megfékezték, de az idős férfi életét nem tudták már megmenteni, hiába avatkoztak közbe a lehető leggyorsabban. A tűzvizsgálati eljárás fogja kideríteni a tűz keletkezési okát és a körülményeket.

A szóvivő felhívta a figyelmet, hogy a lakásokban lévő felesleges tárgyak vagy lomok életveszélyesek lehetnek, mivel könnyen lángra kaphatnak, emellett nehezíthetik a menekülést is.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu