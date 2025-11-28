Megrázó részletek a komádi gyilkosságról: egy apa ölt, ezt senki sem hitte róla

A komádi gyilkosság óta sokkban vannak a helyiek. Egy 84 éves férfit november 17-én találtak holtan az otthonában, az áldozatot egy baltával többször fejbe verték. A tettest, akiről most hátborzongató hírek jöttek, november 25-én otthonában fogták el.

A komádi gyilkosság áldozatát magányos, zárkózott embernek ismerték

Illusztráció: Pexels

Komádi gyilkosság: a tettest korábban segítette az áldozata

Az emberöléssel gyanúsított 47 éves férfi jól ismerte áldozatát, korábban többször is együtt italoztak. A helyiek úgy tudják, az gyilkosság előtt a gyanúsított többektől kért pénzt, utána pedig azzal próbálta leplezni tettét, hogy ismerőseitől kérdezgette, mit tudnak a tragédiáról.

A Tények riportjából kiderült, a 47 éves férfi kétgyermekes édesapa, áldozata pedig évek óta pénzzel segítette. A gyanúsított ismerősei nem gondolták volna, hogy ilyesn szörnyűségre képes.

Mindenkire gondoltam volna, csak rá nem. Az áldozat pénzt adott neki kölcsön, illetve úgy is, hogy nem kellett megadnia, dolgoztatta, hogy legyen neki kenyere. Gondolom, most nem volt munkahelye és nem tudott tartásdíjat fizetni

– mondta el egy helyi asszony, aki már gyermekkora óta ismeri a gyanúsítottat. Kifejtette, a férfi nagyon rendes ember volt, van egy kislánya is, aki miatt tartásdíjat kellett fizetnie.

Az eset óta a helyiek félnek, sokan azóta már zárják az ajtókat, amire korábban sosem volt szükség - írja a haon.hu. Az áldozat állítólag zárkózott, magányos ember volt, nem volt saját családja.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyereségvágyból, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés miatt indított eljárást a 47 éves férfival szemben.