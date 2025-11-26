Kegyetlen gyilkosság Komádiban: egy 84 éves férfival végeztek

Megöltek egy 84 éves nyugdíjast Komádiban, a rendőrök a tettest elfogták, és emberölés gyanúja miatt bűnügyi őrizetbe vették - közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu oldalon.

Gyilkosság Komádiban: egy 84 éves férfival végeztek

Fotó: Gé / MW

A közlemény szerint ismerősei találtak rá egy idős férfira az otthonában még november 17-én és azonnal hívták a mentőket, valamint a rendőrséget; a szemle során kiderült, hogy a halálát idegenkezűség okozta.

A rendőrök hajtóvadászatot indítottak Komádiban, minden szomszédot meghallgattak, nyomról nyomra jártak, és azonosították a feltételezett elkövetőt.

Az adatok szerint a 47 éves helyi férfi ismerte későbbi áldozatát; a gyilkosság napján átment hozzá, egy fejszével többször fejbe vágta, majd egy fűkaszát és egy láncfűrészt zsákmányolva elmenekült. A gépeken hamar túladott, és úgy tett, mintha mi sem történt volna - írták.

A rendőrök kedden ütöttek rajta a feltételezett elkövetőn az otthonában. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyereségvágyból, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés miatt indított eljárást vele szemben; a nyomozók őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását - áll a közleményben.