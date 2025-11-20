Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Hatalmasra csaptak a lángok, mentőt kellett riasztani

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 09:53
Most a tárolót az egységek felügyelete alatt ürítik.
Éjszaka riasztották a mentőket Mernyére: kigyulladt egy napraforgómagot tároló terményszárító.

Kigyulladt egy terményszárító Mernyén
Kigyulladt egy terményszárító Mernyén Fotó: Unsplash

A hívás nem sokkal éjfél után érkezett, ahol egy nagyjából húszméteres terményszárító kapott lángra.

Maga próbálta megmenteni a kigyulladt tárolót

A napraforómagokat tároló épületben felcsapó lángokat először két poroltóval is megpróbálták csillapítani, mielőtt segítséget hívtak volna. Eközben megsérült egy ember, akihez a dombóvári mentőegység vonult ki, állapotáról azonban nincs információ.

A becslések szerint a minimum harminc tonna napraforgónak mindössze pár négyzetmétere pusztult el. A Kaposvári Hivatásos Tűzoltók és a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat a lángokat sikeresen és gyorsan megfékezte. Az utómunkálatok megkezdődtek, és a szárítót sugárvédelem alatt ürítik ki - írja a SONLINE.

