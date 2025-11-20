Hatalmasra csaptak a lángok, mentőt kellett riasztani

Éjszaka riasztották a mentőket Mernyére: kigyulladt egy napraforgómagot tároló terményszárító.
A hívás nem sokkal éjfél után érkezett, ahol egy nagyjából húszméteres terményszárító kapott lángra.
A napraforómagokat tároló épületben felcsapó lángokat először két poroltóval is megpróbálták csillapítani, mielőtt segítséget hívtak volna. Eközben megsérült egy ember, akihez a dombóvári mentőegység vonult ki, állapotáról azonban nincs információ.
A becslések szerint a minimum harminc tonna napraforgónak mindössze pár négyzetmétere pusztult el. A Kaposvári Hivatásos Tűzoltók és a Somogy vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat a lángokat sikeresen és gyorsan megfékezte. Az utómunkálatok megkezdődtek, és a szárítót sugárvédelem alatt ürítik ki - írja a SONLINE.
