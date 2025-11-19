Rohantak a mentők: óriási karambol történt Magyarországon - Íme a részletek

Két személyautó karambolozott Pilisen, az Akácfa és a Bocskai utca sarkán. A baleset helyszínére mentő is érkezett.

Két autó karambolozott Pilisen. (Képünk illusztráció) / Fotó: Facebook

A karambol helyszínén már megkezdték a műszaki mentést

A járművekben összesen három ember utazott, hozzájuk mentők érkeztek. A helyszínre elsőként kiérkező nyáregyházi önkéntes tűzoltók áramtalanították az autókat, majd a monori hivatásos egység is csatlakozott a műszaki mentéshez - közölte a katasztrófavédelem.