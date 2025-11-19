Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
Térdre rogyott az Üllői út: hármas karambol történt, azonnal mentőt kellett hívni

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 19. 17:46
Üllői útmentő
A Pöttyös utcai metrómegállónál történt a baleset.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy egymásba rohant két személyautó és egy furgon Budapesten, az Üllői úton. A megosztott információk szerint a Pöttyös utcai metrómegállónál történt balesetnél a fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítanak, a helyszínre mentő is érkezett. Mint kiderült, a karambol miatt az Üllői út városból kifelé vezető oldalán két sávot átmenetileg lezártak, a forgalom torlódik.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
