Térdre rogyott az Üllői út: hármas karambol történt, azonnal mentőt kellett hívni

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság írja, hogy egymásba rohant két személyautó és egy furgon Budapesten, az Üllői úton. A megosztott információk szerint a Pöttyös utcai metrómegállónál történt balesetnél a fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanítanak, a helyszínre mentő is érkezett. Mint kiderült, a karambol miatt az Üllői út városból kifelé vezető oldalán két sávot átmenetileg lezártak, a forgalom torlódik.