Rohantak a mentők: négy autó karambolozott Székesfehérváron

Négy személyautó karambolozott Székesfehérváron, a Seregélyesi út és a Szabadkai utca kereszteződésében. A baleset helyszínére mentő is érkezett.
A járművekben csak a sofőrök tartózkodtak a baleset során, akikhez mentő érkezett. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói áramtalanították az autókat. Mindeközben az érintett útszakaszon forgalomkorlátozás van érvényben - közölte a katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.