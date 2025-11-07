Rohantak a mentők: négy autó karambolozott Székesfehérváron

Négy személyautó karambolozott Székesfehérváron, a Seregélyesi út és a Szabadkai utca kereszteződésében. A baleset helyszínére mentő is érkezett.

Rohantak a mentősök a karambol helyszínére. (Képünk illusztráció) Fotó: Facebook

Forgalomkorlátozás van érvényben a karambol miatt

A járművekben csak a sofőrök tartózkodtak a baleset során, akikhez mentő érkezett. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói áramtalanították az autókat. Mindeközben az érintett útszakaszon forgalomkorlátozás van érvényben - közölte a katasztrófavédelem.