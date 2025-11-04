Elszenderedett a kádban: drogos anyja okozta egy tündéri csecsemő halálát

Kábítószer hatása alatt ült be a kádba csecsemőjével egy nő, majd elaludt a vízben. Olyan durván kiütötte magát, hogy észre sem vette, hogy fulladozik a kisbabája. Csak akkor látta, hogy baj van, amikor felébredt.
Egy Kentucky állambeli nő bűnösnek vallotta magát gondatlanságból elkövetett emberölésben, miután tragikus körülmények között elveszítette három hónapos kisfiát. A 36 éves Amber Winstead beismerő vallomást tett október 31-én, pénteken, miután az ügyészség bebizonyította, hogy a csecsemő halálához az ő felelőtlensége vezetett. A rendőrség közlése szerint a tragédia Louisville-ben, egy motelszobában történt újév napján. Winstead elmondása alapján aznap kábítószert fogyasztott, majd úgy döntött, hogy megfürdik a kisbabájával. A fürdő közben azonban elaludt, és csak órákkal később ébredt fel. Amikor magához tért, gyermeke már élettelenül feküdt a víz alatt. A hatóságok szerint a baba ekkorra már megfulladt, és nem lehetett megmenteni – olvasható a People magazin cikkében.
A nyomozás során kiderült, hogy Winstead a tragédia idején is drogfüggőséggel küzdött, és korábban is voltak problémái a szerhasználattal. Ügyvédje elmondta, hogy a nő azóta komoly lépéseket tett felépülése érdekében, és jelenleg egy rehabilitációs program utolsó szakaszában jár. A védő kérte a bíróságot, hogy az ítélet kihirdetéséig házi őrizetben maradhasson, mivel Winstead együttműködő és őszintén megbánta tettét.
A bírósági ítélet decemberben várható. A tragédia mélyen megrázta a helyi közösséget, ahol sokan a függőséggel küzdő szülők számára is figyelmeztetésként tekintenek az esetre. Winstead története emlékeztet arra, milyen végzetes következményei lehetnek annak, ha valaki kábítószer hatása alatt vállal felelősséget egy kisgyermekért – egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség is örökre megváltoztathat életeket.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.