Elszenderedett a kádban: drogos anyja okozta egy tündéri csecsemő halálát

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 04. 22:00
Bedrogozott állapotban ült be egy motelszoba kádjába kisfia társaságába egy nő. A kábítószer hatása alatt elaludt a vízben. Mire felébredt, a tragédia megtörtént: a kisfiú megfulladt.

Kábítószer hatása alatt ült be a kádba csecsemőjével egy nő, majd elaludt a vízben. Olyan durván kiütötte magát, hogy észre sem vette, hogy fulladozik a kisbabája. Csak akkor látta, hogy baj van, amikor felébredt.

Bekábítószerezve aludt el kisfiával egy nő. Mire felébredt, a csecsemő már halott
Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A kábítószer miatt fel sem tűnt neki: szeretett kisfia épp haldoklik

Egy Kentucky állambeli nő bűnösnek vallotta magát gondatlanságból elkövetett emberölésben, miután tragikus körülmények között elveszítette három hónapos kisfiát. A 36 éves Amber Winstead beismerő vallomást tett október 31-én, pénteken, miután az ügyészség bebizonyította, hogy a csecsemő halálához az ő felelőtlensége vezetett. A rendőrség közlése szerint a tragédia Louisville-ben, egy motelszobában történt újév napján. Winstead elmondása alapján aznap kábítószert fogyasztott, majd úgy döntött, hogy megfürdik a kisbabájával. A fürdő közben azonban elaludt, és csak órákkal később ébredt fel. Amikor magához tért, gyermeke már élettelenül feküdt a víz alatt. A hatóságok szerint a baba ekkorra már megfulladt, és nem lehetett megmenteni – olvasható a People magazin cikkében

A nyomozás során kiderült, hogy Winstead a tragédia idején is drogfüggőséggel küzdött, és korábban is voltak problémái a szerhasználattal. Ügyvédje elmondta, hogy a nő azóta komoly lépéseket tett felépülése érdekében, és jelenleg egy rehabilitációs program utolsó szakaszában jár. A védő kérte a bíróságot, hogy az ítélet kihirdetéséig házi őrizetben maradhasson, mivel Winstead együttműködő és őszintén megbánta tettét.

A bírósági ítélet decemberben várható. A tragédia mélyen megrázta a helyi közösséget, ahol sokan a függőséggel küzdő szülők számára is figyelmeztetésként tekintenek az esetre. Winstead története emlékeztet arra, milyen végzetes következményei lehetnek annak, ha valaki kábítószer hatása alatt vállal felelősséget egy kisgyermekért – egyetlen pillanatnyi figyelmetlenség is örökre megváltoztathat életeket.

 

