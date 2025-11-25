Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
Most közölte a rendőrség a szívet szaggató hírt: egy 17 éves lány a hétfő esti horrorbaleset halálos áldozata

horrorbaleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 25. 20:41
Autóbalesetben meghalt egy 17 éves lány, egy férfi pedig életveszélyesen megsérült.
N.T.
A szörnyű tragédia hétfő este történt az A19-es autóút északi irányú sávjában, Seaham és a Herrington csomópont között, az angliai Sunderland közelében. Úgy tudni, hogy a lány utasként ült az autóban, amelyet a férfi vezetett.

Egy 17 éves lány meghalt, egy férfi pedig életveszélyesen megsérült
Fotó: ChatGPT

A Northumbriai Rendőrség tájékoztatása szerint a Corsa lesodródott az útról, majd ütközött, ezt követően pedig kigyulladt. Bár a tüzet rövid időn belül eloltották, a 17 éves lányt még a helyszínen halottnak nyilvánították. A sofőrt kórházba szállították, ahol jelenleg is válságos állapotban van – közölte a rendőrség.
A baleset érintettjeinek legközelebbi hozzátartozóit értesítették – számolt be a Chronicle Live. John Sanderson őrmester, a Northumbriai Rendőrség munkatársa így nyilatkozott:

Először is, őszinte részvétünket fejezzük ki annak a tinédzsernek a családja és szerettei felé, aki tragikus módon elhunyt. Minden lehetséges támogatást megadunk nekik. Teljes körű vizsgálat indult a baleset körülményeinek feltárására, és már számos nyomozati lépést megtettünk.

Sanderson ezt követően arra kért mindenkit, aki bármilyen információval rendelkezik a történtekkel kapcsolatban – különösen azokat, akiknek van fedélzeti kamerás felvételük az ütközést megelőző pillanatokról –, lépjen kapcsolatba velük, hogy teljes képet kaphassanak az eseményekről – írja a Mirror

