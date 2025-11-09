Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Tivadar névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tűzoltó kellett, árokba hajtott egy autós: baleset Jász-Nagykun-Szolnokban

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 09. 10:00
tűzoltóárok
Két ember utazott a járműben.
B. V.
A szerző cikkei

Baleset történt, lesodródott az útról és árokba hajtott egy személygépkocsi a 4511-es út 20-as és 21-es kilométerszelvénye között, Szelevény térségében. Az autóban két ember utazott, akik ki tudtak szállni a tűzoltók kiérkezésére. A kunszentmártoni hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet.

Baleset történt Jász-Nagykun-Szolnokban
Baleset történt Jász-Nagykun-Szolnokban. Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Baleset történt Jász-Nagykun-Szolnokban

 

 A helyszínre a mentők is kiérkeztek. Az érintett útszakaszon félpályás forgalomkorlátozás van érvényben, közölte a katasztrófavédelem

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu