Tűzoltó kellett, árokba hajtott egy autós: baleset Jász-Nagykun-Szolnokban

Baleset történt, lesodródott az útról és árokba hajtott egy személygépkocsi a 4511-es út 20-as és 21-es kilométerszelvénye között, Szelevény térségében. Az autóban két ember utazott, akik ki tudtak szállni a tűzoltók kiérkezésére. A kunszentmártoni hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet.

A helyszínre a mentők is kiérkeztek. Az érintett útszakaszon félpályás forgalomkorlátozás van érvényben, közölte a katasztrófavédelem.