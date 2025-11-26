Pokollá vált a város – otthonok százait égette porrá a tűz Bangladesben

Pokollá vált a város, amikor Bangladesben olyan tűz tört ki, amely ezreket hagyott otthon nélkül. A lángokat órákon keresztül próbálták megfékezni a lakosok és a hatóságok.
A zsúfolt nyomornegyedben eddigi információk szerint mintegy 1500 viskó pusztult el, így több ezer ember vált hajléktalanná.
A tűz kedden este keletkezett a Korail negyedben, és csak másnap délutánra sikerült megfékezni a lángokat – közölte Rashed Bin Khalid, a Tűzoltóság és Polgári Védelem ügyeletes tisztje.
A hivatalos adatok szerint mintegy 60 000 ember él a 65 hektáros negyedben, amely Gulshan és Banani negyedei között helyezkedik el, toronyházak és irodaházak gyűrűjében.
A környéket sűrű füst borította, miközben az emberek a porrá égett otthonaikból próbálták kimenteni értékeiket, később pedig a romok között kutattak reménykedve.
Dakka, amely a 2024-es adatok szerint 10,2 millió lakossal rendelkezik, több száz nyomornegyed otthona. A vidéki Bangladesből érkező emberek a szegénység és a kizsákmányolás elől menekülve költöznek ide.
Az éghajlatváltozás okozta katasztrófák szintén sokakat kényszerítenek a városba, ahol mindennapi munkából élnek: riksát vezetnek, vagy szobalányként és takarítóként dolgoznak - írja az Independent.
