Most kaptuk a sokkoló felvételeket: három felhőkarcoló áll lángokban

Legalább négy ember halt meg Hongkong Tai Po negyedében, miután tűz ütött ki egy toronyházban, amely lakóházként üzemel. Helyi médiajelentések szerint a tűz a komplexum külseje körül felállított bambuszállványzatokra terjedt át.
A helyszínről készült élő videón heves és gyorsan terjedő tüzet lehetett látni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.