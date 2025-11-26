Most kaptuk a sokkoló felvételeket: három felhőkarcoló áll lángokban

Legalább négy ember halt meg Hongkong Tai Po negyedében, miután tűz ütött ki egy toronyházban, amely lakóházként üzemel. Helyi médiajelentések szerint a tűz a komplexum külseje körül felállított bambuszállványzatokra terjedt át.

A helyszínről készült élő videón heves és gyorsan terjedő tüzet lehetett látni.