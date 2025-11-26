Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Virág névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Most kaptuk a sokkoló felvételeket: három felhőkarcoló áll lángokban

Hongkongban
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 26. 11:01
toronyházbantűz
Több ember meghalt, miután tűz ütött ki egy toronyházban Hongkongban. A három felhőkarcolóból álló komplexum lakóházként funkcionál.

Legalább négy ember halt meg Hongkong Tai Po negyedében, miután tűz ütött ki egy toronyházban, amely lakóházként üzemel. Helyi médiajelentések szerint a tűz a komplexum külseje körül felállított bambuszállványzatokra terjedt át.

A helyszínről készült élő videón heves és gyorsan terjedő tüzet lehetett látni.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu