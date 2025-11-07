Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Rejtélyes haláleset Csepelen: orvosi tapaszokkal borított, mezítlábas férfi holttestét találták meg az erdőben

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 07. 10:50
A rendőrség vizsgálja az ügyet.

Meghökkentő felfedezést tett egy járókelő Budapesten, a XXI. kerületben, amikor egy orvosi tapaszokkal borított holttestet talált.

A holttest ügyében vizsgálatot indított a rendőrség.
A holttest ügyében vizsgálatot indított a rendőrség. (Képünk illusztráció) Fotó: Bors

Rejtélyes holttestre bukkantak a fővárosban

A BalesetInfo Facebook-csoportban számoltak be arról, hogy a Weiss Manfréd út melletti erdős területen egy holttestre bukkantak, amelyről kiderült, hogy egy körülbelül 35 éves, szakállas férfié. A férfi pólót és rövidnadrágot viselt, mezítláb volt, testét pedig számos orvosi tapasz borította.

A körülmények egyelőre tisztázatlanok, de a rendőrség vizsgálja az esetet - írta a Tények.

 

