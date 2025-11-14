Mentőhelikopter landolt a helyszínen, hároméves kisfiút gázoltak el Hodászon

Egy hároméves kisfiút gázoltak el Hodászon csütörtökön. A gyermek játék közben szaladt ki az udvarról az autó elé: a sofőr fékezett és elrántotta a kormányt, de így is elsodorta a kisfiút. Sokan hallották a csattanást, amivel a kocsi ezután egy kerítésbe csapódott.

A szomszédok azonnal kirohantak, a helyszínre a kisfiú nagybátyját is riasztották. A férfi felháborodott a történteken: szerinte az útszakasz egyáltalán nem biztonságos. A Tények információi szerint a szülők is kirohantak a házból, majd agresszíven számonkérték a sofőrt. A helyszínre tűzoltókat és mentőhelikoptert is riasztottak. Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa elmondta, hogy a kisfiú a baleset következtében fej- és végtagsérüléseket szenvedett, ezért fájdalomcsillapítást és teljes teströgzítést követően stabil állapotban baleseti centrumba szállították.