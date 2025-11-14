Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Aliz névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Mentőhelikopter landolt a helyszínen, hároméves kisfiút gázoltak el Hodászon

kórház
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 14. 09:25
kisfiúmentőhelikoptergázolás
A hároméves kisfiú kiszaladt az autó elé, a sofőr pedig már nem tudott megállni. A gyermeknek több csontja eltört, mentőhelikopterrel kellett kórházba szállítani.
Bors
A szerző cikkei

Egy hároméves kisfiút gázoltak el Hodászon csütörtökön. A gyermek játék közben szaladt ki az udvarról az autó elé: a sofőr fékezett és elrántotta a kormányt, de így is elsodorta a kisfiút. Sokan hallották a csattanást, amivel a kocsi ezután egy kerítésbe csapódott.

Hároméves kisfiút gázoltak el Hodászon, mentőhelikopterrel vitték kórházba / Fotó: Tények

Súlyos sérülésekkel került kórházba egy hároméves kisfiú Hodászon

A szomszédok azonnal kirohantak, a helyszínre a kisfiú nagybátyját is riasztották. A férfi felháborodott a történteken: szerinte az útszakasz egyáltalán nem biztonságos. A Tények információi szerint a szülők is kirohantak a házból, majd agresszíven számonkérték a sofőrt. A helyszínre tűzoltókat és mentőhelikoptert is riasztottak. Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa elmondta, hogy a kisfiú a baleset következtében fej- és végtagsérüléseket szenvedett, ezért fájdalomcsillapítást és teljes teströgzítést követően stabil állapotban baleseti centrumba szállították. 

Nem csak Hodászon történt gázolás azon a napon: egy 80 éves nőt Baján a zebrán, lassítás nélkül gázolt el egy autós. Az asszony métereket repült, majd a helyszínen életét vesztette.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu