Borzalmas a látvány: megérkeztek a képek a halálos baleset helyszínéről

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 12:40
Ketten is életüket vesztették a szerda esti balesetben.
Szerda este halálos baleset történt Esztáron, ahol ketten is életüket vesztették. 

Ketten is életüket vesztették a halálos balesetben szerda este
Ketten is életüket vesztették a halálos balesetben szerda este (Forrás: Létavértesi Önkormányzati Tűzoltóság)

Képek érkeztek a halálos balesetről

A Rákóczi utcában hajtott le az autó az úttestről, majd egy fának csapódott. A létavértesi önkormányzati, valamint a berettyóújfalui és a debreceni hivatásos tűzoltók is a helyszínre vonultak.

A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is csatlakozott, együtt próbálták megmenteni az utasok életét. Bár a tűzoltók feszítővágóval kiszabadították, majd kiemelték őket a roncsok közül, sajnos már nem tudták megmenteni őket.

Az autó olyan erővel csapódott a fának, hogy az eleje kettéhajlott. Az információk szerint a járműben két fiatal utas tartózkodott- írja a HAON.

 

