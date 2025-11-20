Borzalmas a látvány: megérkeztek a képek a halálos baleset helyszínéről

Szerda este halálos baleset történt Esztáron, ahol ketten is életüket vesztették.
A Rákóczi utcában hajtott le az autó az úttestről, majd egy fának csapódott. A létavértesi önkormányzati, valamint a berettyóújfalui és a debreceni hivatásos tűzoltók is a helyszínre vonultak.
A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is csatlakozott, együtt próbálták megmenteni az utasok életét. Bár a tűzoltók feszítővágóval kiszabadították, majd kiemelték őket a roncsok közül, sajnos már nem tudták megmenteni őket.
Az autó olyan erővel csapódott a fának, hogy az eleje kettéhajlott. Az információk szerint a járműben két fiatal utas tartózkodott- írja a HAON.
