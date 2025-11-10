Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
Megrázó képek érkeztek a halálos balesetről: motoros vesztette életét Békésben

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 09:55
motoros balesethalálos baleset
A baleset körülményei egyelőre tisztázatlanok.
Hétfő reggel halálos baleset történt Békés vármegyében: elgázoltak egy motorost.

Motoros lett áldozata a halálos balesetnek
Motoros lett áldozata a halálos balesetnek (fotó: Beol.hu)

A tragikus incidens Gyomaendrőd és Kondoros között, a hunyai elágazásban történt. 

Halálos baleset rázta meg Békés vármegyét

Egy személyautó ütközött egy segédmotoros kerékpárral, és bár a mentőegységek a helyszínre vonultak, sajnos nem tudták megmenteni a motoros életét: a helyszínen halottnak nyilvánították őt. 

A helyszínen teljes útlezárás van érvényben, a baleset pontos oka egyelőre nem ismert. A helyszínelés idejére a Kondoros felől érkezőket Kondoros belterülete felé, míg a Gyomaendrőd irányából érkezőket Örménykút irányába terelik – írja a BEOL.

 

