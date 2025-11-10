Megrázó képek érkeztek a halálos balesetről: motoros vesztette életét Békésben

Hétfő reggel halálos baleset történt Békés vármegyében: elgázoltak egy motorost.
A tragikus incidens Gyomaendrőd és Kondoros között, a hunyai elágazásban történt.
Egy személyautó ütközött egy segédmotoros kerékpárral, és bár a mentőegységek a helyszínre vonultak, sajnos nem tudták megmenteni a motoros életét: a helyszínen halottnak nyilvánították őt.
A helyszínen teljes útlezárás van érvényben, a baleset pontos oka egyelőre nem ismert. A helyszínelés idejére a Kondoros felől érkezőket Kondoros belterülete felé, míg a Gyomaendrőd irányából érkezőket Örménykút irányába terelik – írja a BEOL.
