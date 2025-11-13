Hatalmas erőkkel vonult ki a rendőrség: egy fiatal nőt találtak holtan egy szolnoki lakásban

Holtan találtak egy fiatal nőt otthonában Szolnokon - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön az MTI-vel.
A tájékoztatás szerint csütörtök hajnalban érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy egy szolnoki lakásban holtan találtak egy nőt.
A helyszíni intézkedések jelenleg is tartanak.
